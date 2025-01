Adiós a la Inteligencia Artificial: cómo se vería la hermosísima Supergirl de ‘Superman estilo cosplay

En 2025, los fanáticos del universo de DC Comics podrán disfrutar de un esperado estreno: la película en solitario de Supergirl. Tras años de especulación y rumores, el personaje finalmente tendrá su propia película, en la que se explorará más a fondo la historia de Kara Zor-El, prima de Superman, y su lucha por encontrar su lugar en el mundo mientras enfrenta amenazas cósmicas y personales.

Supergirl. Fuente: Archivo

La película promete no solo ser una nueva aventura para los seguidores de los cómics, sino también una representación única de una de las heroínas más emblemáticas del universo DC. Si bien aún no hay confirmaciones oficiales, circula el fuerte rumor de que el personaje sería interpretado por Milly Alcock, onocida por su papel como la joven Rhaenyra Targaryen en la serie House of the Dragon.

Milly Alcock sería Supergirl en 2025. Fuente: Archivo

CÓMO SE VERÍA LA HERMOSÍSIMA SUPERGIRL AL MEJOR ESTILO COSPLAY

Antes del gran estreno de la película, los fanáticos de todo el mundo han estado rindiendo homenaje a Supergirl a través de cosplay. El personaje ha sido una inspiración para muchas personas que encuentran en ella una figura de valentía, empoderamiento y justicia. Desde trajes clásicos con capa roja hasta versiones más modernas inspiradas en las últimas interpretaciones del cómic, los cosplayers han demostrado su creatividad y amor por el personaje al recrear sus looks más icónicos.

En este caso, la cosplayer y diseñadora Agatha (@molecularagatha) publicó en la red social Instagram un impresionante cosplay en homenaje a Supergirl. Este trabajo hace alusión a la versiónl conocida como Kara Zor-El, la prima de Superman, que debutó en los cómics por primera vez en Action Comics #252 en 1959.

SIGUE LEYENDO:

Cómo luciría la hermosa Pitufina de ‘Los Pitufos’ en la vida real, gracias a la magia de la Inteligencia Artificial

Adiós a la Inteligencia Artificial: cómo se vería la hermosísima Mary Jane Watson de ‘Spiderman’ estilo cosplay