Andrés García amenazó a un famoso luchador con un duelo a balazos ¿de quién se trata?

El actor, conductor y luchador, Latin Lover, se mostró sorprendido y triste por el estado de salud del actor Andrés García, quien en últimos días ha difundido videos muy crudos sobre su situación física, comprometida en extremo por los efectos de la cirrosis.

El luchador aprovechó para desearle salud y una pronta recuperación al galán mexicano, y también compartió un capítulo tenso en la relación que existió entre ellos cuando trabajaron juntos en la puesta en escena, "Perfume de Gardenias".

De acuerdo con sus dichos, García era muy estricto con el trabajo de Latin, no le gustaba que se moviera tanto en el escenario (debido a que su papel era el de un guardaespaldas), el trabajo de un defensor es más cauto y sin moverse tanto.

Sin embargo, esa situación no la comprendía don Andrés porque también se trataba de bailar y Latin es un experto para eso, la cuestión es que de pronto comenzó a ser muy reiterativa la crítica al grado de que también sobre el escenario y en plena obra, García le reclamaba a su compañero.

Ahora son grandes amigos

La molestia de García llegó a un grado muy peligroso cuando le dijo a Latin que aunque él fuera más joven, lo retaba a un duelo de balazos, y lo decía muy en serio, recordemos que Andrés García ha sido muy criticado por exhibir armas de fuego en diversas ocasiones.

El luchador admitió que le dio un poco de miedo por la actitud de García, sin embargo, no se amilanó y le hizo frente, diciéndole que del suelo no pasaría, pero hasta ahí quedó, no se suscitó otro problema entre ambos.

Más tarde y ya siendo conocidos en el medio, el propio Andrés García le ofreció una disculpa ya que una de sus esposas le comentó que el actor era una buena persona, pulcra y de buen corazón así como disciplinada, por esa razón decidió ofrecerle una disculpa y a partir de entonces ambos se hicieron buenos amigos.

