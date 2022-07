Raúl Velasco: Así fue el día que el polémico conductor exhibió a Emmanuel en "Siempre en Domingo"

En año de 1979, ocurrió uno de los episodios más polémicos de la televisión mexicana, debido a que Emmanuel hizo un corte de manga en plena transmisión del Festival OTI debido a que se enteró que todo estaba arreglado para el triunfo de Estela Núñez, no obstante, Raúl Velasco no dejó pasar desapercibida dicha situación y exhibió al intérprete de “La chica de humo” en “Siempre en Domingo”, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo fue este desencuentro entre ambas celebridades.

De acuerdo con las propias palabras de Emmanuel, este desafortunado episodio de su vida ocurrió cuando se encontraba iniciando su carrera como cantante y para darle un impulso a su fama, su disquera lo apoyo para que participara en el preselectivo del Festival OTI, del cual, Raúl Velasco era conductor y organizador.

La disquera de Emmanuel puso toda la carne al asador y le otorgaron un tema compuesto por el mismísimo Roberto Cantoral, el cual se titula “Al Final”, dicha canción fue interpretada de manera magistral por “El Rey Azul” y logró avanzar fácilmente en las primeras rondas, no obstante, el cantante reveló que previo a la final descubrió una revista donde ya se sabía que la ganadora sería Estela Núñez pese a que su canción había sido todo un éxito.

Ante tal desilusión, Emmanuel subió a cantar sabiendo que no sería el ganador, sin embargo, al finalizar su interpretación le mentó la madre al jurado, y momentos más tarde Roberto Cantoral no pudo ocultar su enojo y calificó lo sucedido como un auténtico robo, lo cual, resultó todo un escándalo.

Tras toda la polémica generada en el preselectivo del Festival OTI, muchos pensaron que la carrera de Emmanuel quedaría sepultada debido a la grosería que le había hecho al jurado, el cual, estaba conformado por diversas personalidades con gran peso la industria musical, sin embargo, esto no sucedió y a las dos semanas del incidente estuvo como invitado en “Siempre en Domingo” donde Raúl Velasco aprovechó para generar polémica.

“A los dos domingos ahí vamos a la televisión, a “Siempre en Domingo” y me dice Raúl Velasco, ‘aquí tenemos un monitor’, yo no sabía de qué se trataba, ‘tú le hiciste una seña espantosa a los jueces’, no, yo no hice nada, entonces me dice ‘no, sí, cómo no’ y me ponen el video, pero no de toda la canción si no nada más de… (la mentada) para que no quepa duda, entonces yo estaba viéndolo y dije ‘qué poca abuela, qué ventaneada’”, señaló Emmanuel entre risas.

Raúl Velasco exhibió a Emmanuel en "Siempre en Domingo". Foto: Especial

Pese a haber sido exhibido por Raúl Velasco, Emmanuel recordó que pudo salir bien librado de su presentación en “Siempre en Domingo” ya que negó todo y aseguró que su corte de manga a los jueces fue parte de la euforia por estar en la competencia, por lo que no pudieron comprobarle nada, además, dicho evento fue un parte aguas en su carrera ya que su fama comenzó a subir como la espuma.

