Así fue el día que el “Puma” Rodríguez se encontró cara a cara con su hijo no reconocido

Uno de los cantantes latinos más importantes de los últimos 50 años, es quizás José Luis ‘El Puma’ Rodríguez. El cantante venezolano de 79 años, ha logrado cautivar a todo su público con sus éxitos y también en algunas telenovelas. Sin embargo, también ha sido conocido por sus conflictos personales y familiares, como el que tiene con su hijo no reconocido, el Puma Junior, quien compartió una imagen juntos.

Luego de haberse presentado en varios escenarios de nuestro país, el Puma Rodríguez regresará a su Venezuela natal para reencontrarse con su público luego de 12 años. El intérprete de ‘Agarrense de las manos’ ha confesado en más de una ocasión, sentirse vivo nuevamente, debido a la operación que sufrió hace unos años atrás y que lo tuvo internado en terapia intensiva.

El Puma Rodríguez volverá a Venezuela. Fuente Instagram @elpumaoficial

Por otro lado, no ha sido para nada fácil la vida personal del Puma Rodríguez, ya que, pese a llevarse muy bien con su hija, Génesis Rodríguez, producto de la relación con Carolina Pérez, no puede decir lo mismo de sus hijas mayores, Liliana y Lilibeth. Estas dos últimas confesaron que no se hablan con su padre hace 14 años. Incluso, le dedicaron una canción con un fuerte mensaje. Por otro lado, el cantante debe lidiar con los reclamos de su hijo no reconocido, el Puma Junior.

El Puma Junior, hijo no reconocido del Puma Rodríguez. Fuente Instagram @elpumajunior

Juan José Rodríguez es el nombre completo del Puma Junior y ha sorprendido por su parecido físico con el Puma Rodríguez. En sus redes sociales, el también artista de 34 años compartió una foto en la que se lo ve posando junto al venezolano de 79 años. La imagen fue publicada en un antiguo diario y esto indica que antes se encontraron y pudieron haber cruzado algunas palabras, pero se desconoce el tema de conversación. Lo cierto es que cada vez que le consultan por su supuesto hijo no reconocido, se enfada y asegura que su verdadero padre es su hermano.

La foto que compartió el Puma Junior junto a quien dice, es su padre. Fuente Instagram @elpumajunior

Para acompañar la imagen que se viralizó en las rede sociales, el Puma Junior escribió: “Una foto histórica la familia Rodríguez unida, de izquierda a derecha, el patriarca de la familia Oswaldo Rodríguez quien ya partió del cuerpo y su esposa al centro Jaime Rodríguez, al lado izquierdo Juan José Rodríguez EL PUMA Jr y abajo en el centro JOSE LUIS RODRIGUEZ EL PUMA MAYOR y a la izquierda Hector Maselli quien también partió del cuerpo. Eran tiempos en que la familia Felina estaba unida y el aún estaba casado con LILA MORILLO y el Pumita empezaba a cantar en su discoteca, dándome a conocer internacionalmente a través de la Cadena Televisa y Venevisión q me contrata como artista exclusivo por 2 años”.