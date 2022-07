BTS: Así fue la lujosa fiesta de J-Hope con famosos invitados para lanzar "Jack in the Box”

Faltan pocas horas para el lanzamiento del álbum "Jack in the Box”, y J-Hope no pudo ocultar su emoción, por lo que organizó una lujosa y exclusiva fiesta en la que invitó a varios famosos coreanos, con quienes bailó y cantó toda la noche. Las imágenes de la celebración ya se están haciendo virales, pues el ARMY no puede dejar de mostrar que el cantante está en su mejor momento.

Después de que los miembros de Bangtan anunciaran que harían una pausa temporal para enfocarse en sus carreras, el rapero fue el primero en alzar la mano y revelar que sería el que haría su debut como solista. Hace unos días liberó "MORE", en la que mostró un estilo totalmente diferente al que tenía acostumbrado a sus fans, pues lució mucho más obscuro, sin embargo, será este jueves por la noche en el que lanzará el álbum completo y "Arson", su segundo track promocional.

¿Quiénes fueron a la fiesta de BTS?

En redes sociales como Twitter, se han hecho virales fotos y videos de la fiesta que organizó Hobi, como le dicen de cariño, en el último piso del edificio de HYBE, agencia a la que pertenece. En las imágenes se observan a varios de los integrantes de BTS, como RM, Jimin, V y Jungkook, sin embargo, no fueron los únicos invitados de honor, pues destacaron varias celebridades.

Las plataformas digitales explotaron con la presencia de muchos famosos, como Hyuna y su prometido, el rapero Dawn, quienes inmediatamente se colocaron entre las principales tendencias de Twitter. Asimismo, Jessi, que ya ha dicho que quiere colaborar con BTS, también hizo acto de presencia y Cha Eun-woo, que llegó a la fiesta demostrando que tiene una gran amistad con J-Hope.

La lista de idols, cantantes, productores, escritores, bailarines, coreógrafos y diferentes artistas es amplia, por lo que el ARMY lo ha llamado la fiesta del año, pues además de tener como invitados a famosos, también tuvo muchos momentos memorables, como J-Hope y Jungkook bailando el remix de Butter.

“Jack in the box" y el sencillo "Arson" se liberan el próximo 15 de julio, pero debido a la diferencia horaria entre Corea del Sur y México, el video estará disponible el 14 a las 11p.m. (hora del centro). Después de esto, los fans descubrirán qué podrán escuchar de J-Hope en el festival Lollapalooza, que se realizará el 30 de este mes.

SIGUE LEYENDO:

BTS: J-Hope no se puede olvidar de México y revela cuál es su nombre en español

Jimin de BTS "sorprende" a estas fans mexicanas en su fiesta de 15 años