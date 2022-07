BTS: J-Hope debuta como solista con "MORE" y coloca mensajes ocultos en el VIDEO

J-Hope se convierte oficialmente en el primer miembro de BTS en debutar como solista al lanzar su tema "MORE". El rapero sorprendió al ARMY con su videoclip, en el que no sólo lució muy diferente, también colocó algunos mensajes ocultos que fueron descubiertos por el fandom y que aquí te daremos a conocer.

La noche de este jueves, J-Hope liberó el primer tema de su álbum "Jack In The Box", y tal como lo prometió, mostró una faceta muy diferente a los que estaban acostumbrados los fans, pues se olvidó de esa imagen feliz e inocente, para presentar algo más obscuro. En su nueva canción "MORE", Hoseok, nombre real del intérprete, combinó los ritmos de hip hop de la vieja escuela con algunos instrumentos de rock.

En el video, dirigido por Lee Suho, quien tiene una conexión con México, muestra varios escenarios, entre los que destacan una oficina con varios empleados, así como un cuarto en el que el rapero se encuentra solo con una caja y uno más en la que está con una banda de rock. En las imágenes le es fiel al estilo rudo que adoptó para su nuevo álbum, pues siempre se puede observar una vibra obscura.

Los mensajes ocultos en "MORE" de J-Hope

Como encada video de BTS, el ARMY observó detenidamente cada detalle del MV y analizó varias cosas que salieron en él, como por ejemplo los logos de Bangtan, los cuales se hicieron presente gracias al juego de sombras, también la supuesta presencia de su compañero V, quien habría hecho un cameo como compañero de oficina.

De igual forma, se especula que el también bailarín habría hecho uso de la numerología, puesto que dentro del MV de "MORE" aparece un reloj marcando las 8:40, este número significa el punto sin retorno, en la que los individuos parecen vivir en dos mundos misteriosos, estos cosmos representan la percepción que una persona tiene de sí misma y de su entorno.

En tanto, resalta el hecho de que J-Hope eligió el 1 de julio (hora coreana) para lanzar su canción en solitario, es decir, reveló "MORE", el primer día del mes siete, algo que coincide con que es el primer miembro de BTS, que tiene 7 integrantes, en comenzar con sus actividades en solitario y dar inicio con el Capítulo 2 de la banda de k-pop.

El álbum "Jack In The Box" se liberará hasta el 15 de julio, por lo que se espera que cante todos sus temas en su presentación en el festival Lollapalooza, que se realizará el próximo domingo 31 de julio del 2022. En tanto, el ARMY se dijo satisfecho con el trabajo de J-Hope, por lo que están mostrando su apoyo en redes sociales y se espera que alcance los primeros puestos de los charts internacionales.

