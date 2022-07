Se viraliza VIDEO de Salma Hayek moviendo las caderas en sensual "belly dance"

Salma Hayek, una de las mexicanas que logró consolidarse como actriz y empresaria fuera de México no deja de impresionar a todo el mundo, pues además de ser también una de las mujeres más hermosas del mundo, también demuestra que a sus 55 años es más sensual que nunca en sus redes sociales; sin embargo, en esta ocasión lo hizo con un belly dance.

La originaria de Veracruz puso en alto el nombre de México desde que llegó a Hollywood para interpretar algunos papeles a lado de grandes artistas; sin embargo, su trabajo en nuestro país es recordado por su profesionalismo. Quién no la recuerda interpretando el papel de la interesada "Teresa" o en "El callejón de los milagros".

Si embargo, desde que contrajo nupsias con el empresario François-Henri Pinault en el 2009 su vida dio un giro radical y se dedicó al mundo empresarial sin abandonar su vocación de histrión. Basta con recordar su participación dentro de "Eternals" de Marvel donde fue todo un éxito.

Salma Hayek impresiona con su baile belly dance

Teniendo de fondo musical "Beautiful liar" de Shakira y Beyoncé, Salma Hayek le demostró al mundo el poder de sus caderas y su figura de infarto, pues su abdomen luce planísimo mientras luce un atuendo característico de las mujeres que ejecutan este tipo de bailes sensuales.

Contoneando las caderas y teniendo el mar de fondo, la actriz no dudó en mover su cuerpo de tal manera que volvió locos a sus seguidores en redes sociales.

Como era de esperarse, los fans de Salma Hayek no dudaron en lanzarle sus mejores piropos y aplaudirle por su ejecución, pues no le pide nada a las jóvenes veinteañeras que también hacen danza árabe. Cabe destacar que muchos mencionaron que no había comparación entre Shakira y la veracruzana, pues hay que recordar que la colombiana también conquistó al mundo con sus caderas, pero aceptaron que ambas son hermosas y muy talentosas.

