Myriam Montemayor llama "rupestre" a Toñita tras enterarse que la quiere golpear | VIDEO

En el año 2002 los mexicanos conocieron uno de los realities show más exitosos de la televisora del Ajusco: La Academia. El concepto era sencillo, apostar por el talento que había en las personas e impulsarlos hasta convertirlos en toda una celebridad. Fue así como nombres como Yahir, Víctor García y Nadia cobraron fuerza, del mismo modo Myriam Montemayor, quien resultó ser la ganadora y Toñita, con quien trae un pleito desde hace años.

Hace casi una semana, la situación entre las cantantes escaló de los insultos a las amenazas, pues la originaria de Veracruz aseguró que en caso de toparse con su excompañera no se detendría hasta golpearla. Lo anterior lo justificó al comentar que las declaraciones de Montemayor provocaron que la prensa rosa "acose" a su hija con preguntas incómodas, algo que consideró cruel ya que padece depresión y ansiedad.

De igual forma la "Negra de Oro" mencionó que ella no le ha hecho nada, pero ésta aún insiste en atacarla, por lo que "dejará todo en manos del karma". No obstante, cuando fue cuestionada sobre qué haría si tuviera enfrente a Myriam Montemayor afirmó que no podría contenerse y terminaría liándose con ella a golpes.

"El día que la vea me la voy a mad%$@, eso es de ley, no lo tomen a mal, ella sabe, porque acusar a una persona de algo que no hizo, embarrarla y hacerla popó a su gusto, eso es ser una persona mala y ya sé que no debo de hablar de ella ni todo el rollo", declaró ante los micrófonos de los medios de comunicación.

¿Qué le respondió Myriam Montemayor a Toñita?

Tras ser cuestionada por la prensa rosa, Myriam Montemayor aseguro que tomaría cartas por la vía legal; sin embargo, no se aguantó las ganas de lanzarle algunos adjetivos como incivilizada y rupestre, pues a su consideración las cosas que Toñita dijo son de gente "aficionada" y no un profesional.

Asimismo, dijo que no hablaría más del tema por que sería "alimentar porque es... las amenazas se tratan en otras instancias no en los medios", por lo que ya procedió de manera legal con una denuncia y una orden de restricción que ella ya debería de saber. "No hay que apoyar la violencia, porque esto es violencia, no hay que normalizar la violencia y sobre todo de parte de alguien que no ha construido nada", aseveró.

