Toñita amenaza con golpear a Myriam: "No me voy a detener" | VIDEO

Al parecer, la enemistad entre Toñita y Myriam, ambas exintegrantes de 'La Academia', sigue sin concluir, pues en esta ocasión, la también llamada 'Negra de Oro' no dudó en asegurar que si ve a Montemayor la golpeará.

Luego de que Toñita fuera abordada por diversos medios de comunicación, la cantante aseguró que gracias a todo lo dicho por Myriam Montemayor su hija ha llegado a ser acosada por preguntas incómodas por la prensa de espectáculos, lo cual es "muy cruel" considerando que la pequeña es menor de edad y padece depresión y ansiedad.

En este sentido, aseguró que ella nunca le hizo nada a Myriam Montemayor y esta aún así la ha atacado, por lo cual, ella dejará todo en manos del karma, ya que las personas que hacen daño en esta vida y permiten que le hagan daño a los demás "les va a ir de la fregada".

Y al ser cuestionada sobre qué haría si tuviera enfrente a la ganadora de la primera generación de 'La Academia', Toñita aseguró que ella no podría contenerse y terminaría arremetiendo a golpes contra ella.

“El día que la vea me la voy a madre*r, eso es de ley, no lo tomen a mal, ella sabe, porque acusar a una persona de algo que no hizo, embarrarla y hacerla popó a su gusto, eso es ser una persona mala y ya sé que no debo de hablar de ella ni todo el rollo”, expuso Toñita ante los medios.

Sin embargo, luego de decir que no se detendría si viera a Myriam, Toñita aseguró que esto era un decir, pues no terminaría a golpes con su excompañera.

Aunque destacó que no le parecía que Myriam siguiera atacando su trabajo, cuando ella ha demostrado que realmente tiene talento, mientras que Montemayor dio un mal espectáculo en la última emisión de 'La Academia', donde fue ampliamente criticada.

"No sé si la vieron este domingo, pero (Myriam Montalvo) cantó de la fregada y no puede ser que a una persona después de 20 años se le acabe el aire, y más siendo profesional. Yo tengo 20 años y a mí no se me va el aire y aún con ansiedad me han visto bailar, es condición, ejercicio, disciplina... No todos tenemos disciplina, yo sí tengo, pero lo cuento por ella", puntualizó Toñita.