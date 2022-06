Laura Bozzo se queda sin programa, la corren de televisora; bella presentadora de Al Extremo será su remplazo

Aunque Laura Bozzo se encuentra participando en "La Casa de los Famosos", todo parece indicar que cuando salga del reality show ya no tendrá programa, pues la televisora que le dio una nueva oportunidad ya hizo algunas modificaciones y le quitó su espacio. Ahora, será la conductora, Gaby Crassus, quien la remplazará con una nueva emisión en donde también ayudará a las personas.

Después de que comenzara a correr el rumor de que Imagen Televisión estaba pensando en sacar "Que pase Laura" de aire, fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien confirmó que efectivamente la peruana ya no formará parte de la programación. El especialista en espectáculos lamentó que Bozzo no haya dejado el reality de Telemundo para continuar con su compromiso en la televisora mexicana y también aclaró que no sabe qué pasará con el contrato de la presentadora.

Laura Bozzo sale del aire y es sustituida por hermosa conductora

En su canal de Facebook, Infante presentó de forma oficial a Gaby Crassus, quien ya tiene experiencia como conductora, pues estuvo al frente de Al Extremo de Tv Azteca. El reportero indicó que la presentadora se unirá a la filas de Imagen Tv con un programa que sustituirá al de Laura Bozzo, quien había regresado a la pantalla grande después de tener problemas legales con las autoridades mexicanas.

En una corta entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Gaby se dijo contenta de pertenecer a la televisora: "Estoy feliz de pertenecer a la familia de Imagen", indicó la conductora, quien indicó que a partir de el próximo lunes 13 de junio, aparecerá en todas las pantallas mexicanas con el programa "Asuntos de familia", el cual es un talk show que comenzará a las 6:00 pm.

"Vamos a tratar los problemas que tenemos todos y vamos a tratar de resolverlos", señaló Crassus, quien al parecer tratará de hacerle competencia a Rocío Sánchez Azuara, ahora que Laura Bozzo dejó el proyecto para tratar de ganar le segunda temporada de "La Casa de los Famosos".

Gaby Crassus es una periodista venezolana que vino a México a trabajar en Tv Azteca, compañía a la que perteneció por más de 10 años. Aunque ha tenido momentos difíciles en su vida personal como la perdida de su esposo Rodrigo Mejía, quien murió a causa del Covid-19, la presentadora ha seguido trabajando para sacar adelante a sus dos hijos. Ahora, esta es una nueva oportunidad para formar una carrera en otro tipo de programas.