¡Tom Hiddleston estaría esperando a su primer hijo! Zawe Ashton luce pancita de embarazo

Los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel están muy emocionados, pues Tom Hiddleston y Zawe Ashton, estarían esperando su primer hijo, así lo confirmaron las fotos de la actriz quien apareció con una pancita de embarazada en la alfombra roja de "Mr. Malcolm's List", un filme romántico de época que protagonizó.

El actor que interpreta a "Loki" en la serie y en las películas de Marvel, es muy discreto sobre su vida personal, pues hay que recordar que durante los premios BAFTA 2022, la actriz fue fotografiada luciendo un anillo de diamantes que desató los rumores de su compromiso, sin embargo, no fue hasta junio de este año que Hiddleston confirmó a Los Ángeles Times que estaba muy feliz por su futuro matrimonio.

Tom Hiddleston y Zawe Ashton esperan a su primer bebé

Fue la noche de este miércoles, que la actriz apareció en la alfombra roja de "Mr. Malcolm List" de la directora Emma Holly Jones, junto a sus compañeros Sianad Gregory y Freida Pinto. Ashton lució un vestido en tono nude con pedrería que dejó ver su vientre abultado de varios meses de embarazo.

Aunque los artistas no han confirmado su próximo debut como padres, las fotos de Zawe Ashton son la prueba suficiente para decir que Hiddleston tendrá un bebé en los próximos meses. Debido a esto, los fans han comenzado a hacer tendencia al villano de Marvel, pues es considerado uno de los galanes de Hollywood, por lo que muchos han mandado su felicitación, mientras que también muestran su tristeza.

La prometida de "Loki" es Zawedde "Zawe" Ashton, una actriz y dramaturga británica, que es conocida por su trabajo en "Gone Too Far!" como a Imani y a Bianca en "St. Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold". Esta es una de las primeras relaciones formales del actor, quien se ha visto muy enamorado en los eventos.

