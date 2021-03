Tom Hiddleston: Datos que debes saber sobre el protagonista de Loki

Desde el éxito rotundo del actor como el hermano malvado de Thor en las películas de Marvel, el ascenso de la estrella ha sido imparable. Su profesionalismo, gran trabajo actoral y sus encantos lo han hecho acreedor a importantes reconocimientos.

De acuerdo con información de la plataforma Disney+, la serie protagonizada por el británico será lanzada el 11 de junio, por lo que la cuenta regresiva para tenerlo de regreso como uno de los antihéroes más queridos del universo Marvel ha comenzado. En esta edición te presentamos una serie de datos que debes saber sobre el actor.

Empieza la cuenta regresiva para la gloriosa llegada de #Loki.

¿Lo aceptamos como nuestro salvador?



Estreno exclusivo 11 de junio. Solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/uZGKdijSWF — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) March 18, 2021

Su nombre completo es Thomas William Hiddleston y nació el 9 de febrero en Londres, Inglaterra. Actualmente tiene 40 años. Es el segundo hijo de tres, sus hermanas son Sarah (periodista) y Emma (actriz). Esta familia tiene el talento y la inteligencia en las venas, pues la madre de Tom es exdirectora de escena y su padre es un fisicoquímico que dirige una empresa farmacéutica.

Su talento fue reconocido cuando seguía en la universidad

Estudió actuación en la Royal Academy of Dramatic Art en Londres, misma a la que han acudido actores como Sean Bean (Game of Thrones), Taron Egerton (Kingsman), Anthony Hopkins (Silence of the Lambs), Ralph Fiennes (Harry Potter), Andrew Lincoln (The Walking Dead) y Clive Owen (Children of Men).

Foto: Instagram @twhiddleston

Cuando todavía estaba en la Universidad de Cambridge, fue descubierto para una puesta en escena de “Un tranvía llamado deseo”. Se graduó en 2005, mismo año donde apareció en la película “A Waste of Shame: The Mystery of Shakespeare and His Sonnets”. Su primer rol en cine fue para la película Unrekated, en 2007.

Para sorpresa de muchas personas, este hombre no solo posee habilidades para la actuación. Además de hablar inglés, el también productor puede hablar francés, español, italiano, griego y latín. Otro de sus talentos está en el ámbito musical, pues Hiddleston sabe tocar el piano, la guitarra, la batería, el violín, el laúd y la trompeta.

Foto: Instagram @twhiddleston

Ha participado en ambiciosos proyectos

El papel que lo lanzó a la fama fue el de Loki, hijo adoptivo de Odín y Frigga y medio hermano de Thor, el dios del trueno en la mitología nórdica, para las películas de Marvel: la trilogía de Thor y las tres películas de The Avengers.

Foto: Instagram @twhiddleston

En 2017 ganó el Golde Globe como Mejor Actor en Miniserie o Película para Televisión gracias a su papel protagónico en la serie The Night Manager.

También ha participado en proyectos como Medianoche en París, El profundo mar azul, Caballo de Guerra, Solo los amantes sobreviven, El Rascacielos, La Cumbre Escarlata y Kong: La Isla Calavera.

aar