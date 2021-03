Disney Plus: ¿Qué ofrece Loki para los amantes del mundo de Marvel?

Tras confirmarse que Loki saldrá a la luz el próximo 11 de junio, los aficionados de Marvel confirmaron que tendrán un primer semestre del 2021 soñado, hay que primero se estrenó WandaVision, posteriormente llegará The Falcon and Winter Soldier en marzo y ahora se habla de Loki.

La serie pone como protagonista a uno de los villanos más odiados de Marvel Studios, pero más que eso, será una ayuda para entender el resto de las películas que de este maravilloso mundo de superhéroes, mismo que estuvo a punto de terminar en Avengers: Endgame.

A pesar de no contar con mucha información, debido a que los productores han querido mantener muchas cosas en secreto, gracias al trailer se puede ver que Loki viajará a través del tiempo, donde esperará distintos desafíos, mismos que irán soltando algunas aclaraciones a otros momentos que ya se vivieron en otras películas de Marvel.

Pero eso no es todo, ya que Tom Hiddleston, actor que le da vida a Loki, explicó que las situaciones del pasado perseguirán al dios nórdico a lo largo de esta travesía, por lo que tendrá que intentar regresar a la línea de tiempo “normal”, misma donde muere salvando a Thor.

La teoría de una muerte falsa

Algunos amantes de Marvel aseguran que Loki fingió su muerte en Infinity War, por lo que en caso de ser cierto, sería el punto de inflexión que daría más detalles sobre las otras películas, principalmente esa escena donde da su vida por salvar a su hermano.

En caso de que esto sea correcto, esta nueva serie estará llena de momentos y explicaciones que dejarán a los aficionados de los superhéroes pegados al televisor hasta que termine el viaje de Loki a través del tiempo.

Pero todo esto son especulaciones que lamentablemente para los espectadores, no se podrán revelar, o no del todo, hasta junio, cuando se estrene esta serie que pinta para ser una de las favoritas de Disney Plus y de los amantes del mundo de Marvel.

