En toalla, Mariazel paraliza TikTok y se corona como la reina | VIDEO

Mariazel dejó encantados a sus millones de seguidores en TikTok, esto luego de compartir un video en el que primero se lució con sólo una toalla para después abrirla de forma inesperada y mostrar un coqueto mini vestido con el que paralizó la red y se coronó como la reina.

En los últimos meses son muchas las famosas que han elegido a la popular plataforma china para mostrar su lado más sensual y divertido, y una de ellas es la actriz y conductora, que al momento cuenta con 7.4 millones de seguidores y ha logrado obtener 65.3 millones de "me gusta".

Mariazel roba miradas en TikTok en coqueto look

La ex integrante de "Me Caigo de Risa", dejó sin aliento a más de uno de sus millones de fans con un divertido video en el que se mostró desde el baño de su casa, primero luciendo una toalla en tonos oscuros, para después abrirla al ritmo de la música de Michael Jackson y dejar ver que debajo traía un coqueto vestido corto.

Mariazel conquista la red y se corona como la reina. Foto: TK @mariazelzel

Con su look de mini vestido, la presentadora vuelve a confirmar que es una de las más bellas del espectáculo en México, logrando obtener en su clip más de 107 mil "me gusta" y cientos de comentarios. Una publicación que acompañó con la frase: "En la vida hay que atreverse a todo… o mejor no!".

Mariazel Olle Casals, nombre completo de la conductora, es originaria de España y tiene una larga trayectoria en la pantalla chica, pues ha participado en shows como "Está Cañón", con Yordi Rosado, "¿A Quién le vas?", "Más Deporte", "Yarda" y actualmente es una de las consentidas de TUDN.

La conductora y actriz ha dado cátedra de estilo y presume su espectacular figura en coquetos outfits, como lo hizo en este video de TikTok con el que causó impacto entre sus fans y demostró porque es una de las favoritas de la plataforma, coronándose como la reina.

MIRA EL VIDEO: