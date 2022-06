"Miss Bum Bum" Suzy Cortés "echa de cabeza" a Piqué y revela mensajes subidos de tono del futbolista

Los rumores sobre la posible infidelidad del futbolista del Barcelona, Gerard Piqué a su esposa, la cantante y estrella colombiana, Shakira, han causado revuelo en las últimas horas y además ha comenzado a sacar a la luz algunas historias que podrían apoyar esa hipótesis.

En las últimas horas salió a la luz una información relevante difundida por la modelo exuberante de origen brasileño, Suzy Cortez, conocida mundialmente como “Mis Bum Bum”, mote característico de ella por el enorme trasero que ostenta.

Según Bum Bum de 32 años, el futbolista del Barcelona, le escribió en varias ocasiones mensajes intensos, mismos que por respeto a Shakira no había dicho nada, pero ante la posible infidelidad de la estrella del Barcelona, decidió no quedarse callada y difundir algunos detalles de las conversaciones que mantenía el futbolista con ella.

La modelo e influencer manifestó en entrevista para un medio estadunidense que Piqué le enviaba mensajes y algunos de ellos no eran del agrado de la chica, además que según ella, muchos de ellos eran desagradables.

“Fue el que me mandó un mensaje más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”, indicó la brasileña durante la entrevista.