Paola Rojas es captada con su nuevo novio rumbo a sus románticas vacaciones | VIDEO

La escandalosa separación de Paola Rojas y el exfutbolista Luis Roberto Alves Zague causó estragos en la conductora, aunque todo indica que luego de cuatro años ha decidido dejar atrás la polémica con su exesposo y darle una oportunidad al amor con un nuevo galán, con quien fue vista rumbo a unas románticas vacaciones.

En 2018 se filtró un video íntimo de Zague con el que se evidenciaba una infidelidad a la conductora, quien ya habría intentado luchar por su relación, y de inmediato solicitó el divorcio dando pie a una serie de rumores ante su negativa a dar declaraciones al respecto, además, recientemente lo calificó como una “humillación masiva”.

“Es muy difícil de verbalizar y es muy complejo. Yo me casé con la idea de quedarme para siempre, o sea, estaba perdidamente enamorada, pero cuando no fue así, tampoco fue como un descalabro brutal. Siempre me percibí completa. Así me formaron y así crecí, completa”, señaló en “Netas Divinas”.

Paola Rojas es captada con su nuevo galán. Foto: Instagram @paolarojas

La actriz admitió que la infidelidad del exfutoblista le rompió el corazón: “Fui feliz, pero cuando eso se rompe, sí se me rompe el corazón, pero no se me rompe el ser. No se me rompe el alma. Yo estoy completa y restauro, sano mi corazón. Pero mi esencia no se desangra”.

¿Quién es el galán de Paola Rojas?

Aunque la periodista se ha dicho más feliz que nunca son pocos los detalle que ha dado sobre su nuevo galán, aunque ya habían sido captados juntos, ésta es la primera vez que su presencia es evidente ante las cámaras y Paola Rojas no negó que se tratara de su novio.

Paola Rojas emprendió unas románticas vacaciones con el empresario argentino Marcelo Imposti y se sabe que llevan varios años de relación, pues la primera vez que fueron captados juntos fue durante el Abierto Mexicano de Tenis en 2019 cuando la conductora fue enviada para trabajar, luego realizaron un paseo por España.

El empresario tiene 56 años y es divorciado, además tiene tres hijos y es director general de la empresa de publicidad, Grupo Pública, que hay trabajado con importantes marcas en todo el mundo como Disney, Adidas y Unilever, señalan en su sitio web. Estudió arquitectura en la Universidad de Belgrano, ubicada en Buenos Aires.

