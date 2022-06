Paola Rojas practica atrevidas acrobacias desde la playa | VIDEO

Paola Rojas es bien conocida por ser toda una profesional en el ámbito de la comunicación y el periodismo; sin embargo, también ha llamado la atención su personalidad aventurera, pues no le dice que no a los retos, mismos que supera a cada instante. Así pasó en Santa Mónica en California, Estados Unidos, donde ejecutó un par de acrobacias mientras se divertía.

A través de su cuenta de Instagram, la también conductora de "Netas Divinas" le enseñó a todos sus seguidores la manera en que las personas van a divertirse a las playas. Como era de esperarse ella no se quiso quedar atrás y se unió a la fiesta de una manera muy particular.

Como si se tratara de un ensayo para la película "Triunfos robados" todos los jóvenes ejecutaban movimientos de porristas, mismos que ella capturó con su cámara. Fue ahí donde vio un par de estos y no se quiso quedar con las ganas de intentarlo: "Por supuesto tienen una fuerza inmensa y un talento increíble. Es muy espectacular, pero tienen además una energía...", mencionó.

Paola Rojas falló en su primer intento, pero no se dio por vencida (Foto: Captura de pantalla)

Paola Rojas se convierte en porrista

Decidida como siempre ha sido, Paola Rojas se acercó a uno de los instructores para hacer un par ed movimientos. "¿really, are you kidding me?, ahora voy a ser yo parte...", mencionó la comunicadora antes de ir a los pies del hombre que la elevó a los cielos.

Paola Rojas dominó los movimientos que le puso el instructor (Foto: Captura de pantalla)

El hombre, recostado sobre el pasto colocó los pies en el abdomen y cintura de la periodista para que ella se alzara y adoptara la posición de Superman; sin embargo, falló en su primer intento. En el segundo las cosas cambiaron, pues pudo mantener el equilibrio y sonreírle a la cámara.

El segundo movimiento fue un poco más sencillo: ella colocó los pies en las rodillas flexionadas del instructor para después tomarse por las manos. Aunque es muy sencilla, se nota que le costó un poco de trabajo por no estar acostumbrada.

