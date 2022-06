Paola Rojas: 5 FOTOS de la bella conductora que muestran su evolución en “Netas Divinas”

Desde hace ya varios años, Paola Rojas es considerada como una de las mujeres más influyentes de la televisión mexicana y esto se debe a que ha podido compartir diversos aspectos de su forma de pensar en “Netas Divinas”, donde también ha brillado por su belleza y por su desarrollado sentido de la moda, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo ha sido su paso por el exitoso programa de Unicable y te mostraremos 5 fotos donde se muestra la evolución de la reconocida periodista.

“Netas Divinas” inició sus transmisiones desde noviembre de 2006 y a lo largo de la historia del programa han desfilado una gran cantidad de mujeres pertenecientes a la farándula que han colaborado para mantener a este programa como uno de los favoritos del público mexicano y fue en 2017 cuando se realizó uno de los cambios más drásticos en el elenco, en el cual, solo Consuelo Duval se mantuvo de las conductoras originales.

Además de la querida actriz de “La Hora Pico” y “La Familia P.Luche”, el elenco fue conformado por Natalia Téllez y por Daniela Magun, quienes han confesado que no la pasaron muy bien en los primeros meses de transmisiones ya que llegaron a recibir mensajes de odio por haber “usurpado” el lugar de las antiguas conductoras, no obstante, el cuarteto de conductoras quedó conformado en 2018 cuando Paola Rojas se integró y logró darle una muy buena estabilidad al grupo, el cual, finalmente logró establecer una conexión con el público.

Paola Rojas ha señalado que, en su caso, el proceso de adaptación a “Netas Divinas” fue verdaderamente maravilloso, ya que lo difícil ya lo habían atravesado sus compañeras de emisión, no obstante, a pocos meses de haberse integrado al programa atravesó por una de las situaciones más complicadas de su vida: su divorció de Luis Roberto Alves ”Zague”, el cual, le valió ser víctima de violencia digital luego de que se revelara una infidelidad del ex futbolista, no obstante, este hecho también fue un detonante para que se convirtiera en fuente de inspiración para miles de mujeres debido a que compartió a través del programa cómo logró sobreponerse basándose en el amor propio y en el empoderamiento femenino.

En diferentes ocasiones, Paola Rojas se ha catalogado a sí misma como “la nerd del grupo”, sin embargo, lejos de ser algo negativo, su inteligencia es la cualidad que la ha hecho destacar y posicionarse como la principal referente del programa. Cabe mencionar que, “Netas Divinas” también le ha permitido a la periodista destacar dentro del mundo de la moda y esto se debe a que en cada emisión sorprende con espectaculares outfits.

Hace apenas unas semanas, “Netas Divinas” agregó a Galilea Montijo al equipo de conductoras y por ello comenzaron a surgir diversos rumores donde se aseguraba que Paola Rojas saldría del exitoso programa, sin embargo, las bellas presentadoras acabaron con estos rumores y dejaron muy en claro que la presencia la conductora de “Hoy” solo tiene el objetivo de reforzar al grupo de amigas y que, por ahora, no hay planes previstos para sacar a alguna “neta”.

