“Qué ganas de sentir algo así”, ¿Paola Rojas está en busca de un nuevo galán?

En la última emisión de “Netas Divinas”, Paola Rojas abrió su corazón como nunca antes y además de revelar nuevos detalles de su relación con su ex esposo, Luis Roberto Alves “Zague”, la querida periodista también aseguró que, pese a todo, no está cerrada al amor y confesó qué cómo es el amor que le gustaría vivir.

Las palabras de Paola Rojas llegaron luego de un conmovedor relato de Natalia Téllez en el que contó que la muerte de su madre, le ha pesado muchísimo a su papá, pues además de no poder superar su pérdida, señaló que el hecho de seguir enamorado de la mamá de la conductora le ha impedido poder retomar su vida amorosa, tal como la ex colaboradora de “Hoy” se lo ha pedido.

Tras el relato de Natalia Téllez, Paola Rojas se mostró sumamente conmovida y señaló que pese a todo el amor propio que se tiene, le encantaría tener un amor que sea capaz de superar todas las barreras, incluidas las de la muerte.

“El punto de partida y lo central es el amor propio, el amor por uno mismo, para que estés suficientemente bien y que seas autónoma en todos sentidos, hablas de esta relación de tu papá y tu mamá, de este amor mágico, que trasciende la muerte y ¡qué ganas se sentir algo así!, no sabes cómo me inspiró escucharte, entonces sí, me basto, soy muy feliz, doy gracias de todo lo que tengo, la vida se ha excedido de buena, pero, aun así, escucho eso y digo ¡madre mía! Qué alguien detone una magia que va más allá de lo que eras ¡qué belleza!”, señaló conmovida Paola Rojas.

Cabe mencionar que tras su divorció a principios de 2019, Paola Rojas se ha mantenido soltera, aunque en algunas ocasiones se le ha relacionado con algunos galanes de la farándula, no obstante, ha mencionado que encontrar pareja no es una de sus principales prioridades ya que se encuentra más que enfocada en su desarrollo profesional y en el cuidado de sus dos hijos.

Divorcio con “Zague” no rompió su alma

En otro momento de la charla entre las “Netas Divinas”, Paola Rojas habló como nunca de su relación con “Zague” y para empezar señaló que se había casado con el ex futbolista debido a que estaba perdidamente enamorada y que tenía la idea de que su relación duraría para toda la vida, sin embargo, señaló que cuando ocurrió todo el tema derivó en su divorció el golpe no fue tan fuerte gracias a que tuvo la capacidad mental de lidiar con la situación.

Paola Rojas es una de las mujeres más influyentes de toda la farándula en México. Foto: IG: paolarojas

“Yo me casé con la idea de que era para siempre, ¿sabes? Estaba perdidamente enamorada, pero cuando no fue así, tampoco es que fue un descalabro brutal (…) Fui muy feliz esos años, pero cuando entonces eso se rompe sí se rompe el corazón, pero no se me rompe el ser, no se me rompe el alma, o sea, yo estoy completa y restauro, sano mi corazón, pero mi esencia no se desangra”, sentenció la periodista quien también reconoció que hay varios galanes que quieren robarse su corazón, lo cual, no será una tarea sencilla.

