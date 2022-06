"Me casé con la idea del para siempre": Paola Rojas se sincera sobre su difícil divorcio de Zague

El amor es un tema difícil de abordar, a algunas personas les va bien en él y otras siguen buscando su alma gemela, e incluso hay quienes definitivamente ya se dieron por vencidas y se resignaron a morir solas. En cualquier caso, el mal de amores está a la orden del día y de él no están exentas las grandes personalidades del espectáculo, entre ellas, Paola Rojas.

De hecho, durante la más reciente emisión de 'Netas Divinas' la también conductora habló de cómo tomó su divorcio y cual fue el papel que este tuvo en su vida.

El tema salió a flote luego de que Galilea Montijo cuestionara a las conductoras del programa acerca de si seguían creyendo en el amor bonito incluso después de haber tenido un divorcio, a lo cual, Paola Rojas respondió de una forma tajante.

Paola Rojas habla acerca de su divorcio

"Es difícil de verbalizar porque es muy complejo. Yo me casé con la idea de que era para siempre ¿sabes? Estaba perdidamente enamorada, pero cuando no fue así tampoco es que fue un descalabro brutal", expuso la periodista.

En este sentido, Paola Rojas aseguró que la clave para no salir con el corazón roto en una relación y que esta a su vez pueda tener mejores resultados es el hecho de no tener expectativas, pues si no tienes una idea preconcebida de cómo quieres que todo se dé, no te sientes mal cuando esto no pasa.

Y en caso de que ya se tengan expectativas y estas no se cumplan tampoco hay mucho conflicto, pues en palabras de Paola Rojas aunque todos hemos pasado por eso, "sobrevivimos todos".

Además, Paola Rojas dejó en claro que siempre se ha percibido como una mujer completa, incluso antes de comenzar la relación con su exesposo, ya que ella fue educada de esa manera.

"Fui muy feliz esos años (con su esposo), pero cuando entonces eso se rompe (su matrimonio), sí se me rompe el corazón, pero no se me rompe el ser, no se me rompe el alma, o sea, yo estoy completa y restauro, sano mi corazón, pero mi esencia no se desangra", señaló Paola Rojas.

Por otro lado, las conductoras de 'Netas Divinas' bromeando diciendo que todo el mundo tenía un crush con Paola Rojas, por lo cual, la periodista puede estar segura de que hay más de un interesado en ganarse su corazón, aunque ella ya es una mujer completa que no va en busca de una "media naranja".

