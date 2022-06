Franco Escamilla recuerda a su padre entre lágrimas y manda poderoso mensaje | VIDEO

Este domingo México celebró el Día del Padre y como era de esperarse todos subieron a sus redes sociales las felicitaciones correspondientes a sus progenitores, incluyendo las celebridades; sin embargo, hubo alguien que lo recordó de una manera distinta: Franco Escamilla, quien no perdió la oportunidad de hablar, durante una de sus presentaciones, de la relación que tuvo con su padre.

El rey del stand up comedy, quien comenzó su carrera prácticamente solo y picando piedra desde abajo, decidió mandar un poderoso mensaje a todos aquellos que lo siguen en sus shows y redes sociales. En este caso tituló su presentación como "Payaso", rutina donde habla de la complicada relación que tuvo con su papá y del tipo de padre que él es ahora.

Franco Escamilla recuerda a su padre

El pasado 24 de septiembre del año pasado, Franco Escamilla le informó a su público que su viejo había fallecido por lo que no perdió la oportunidad de hablar de él, de nuevo, pero en la fecha que conmemora a todos los papás.

Franco Escamilla se llevó bien con su papá al final (Instagram @francoescamillaoficial)

Durante un momento donde la seriedad embargó todo el auditorio donde se presentó, el comediante mencionó ambos estuvieron distanciados por casi dos décadas; sin embargo, tuvieron la oportunidad de hablar de frente para limar asperezas. Entonces, Escamilla le reclamó que nunca lo apoyó y que siempre le hizo falta que le dijera que estaba orgulloso de él.

"Honestamente no has estado, tengo desde los 16 años que me encargo de mi y la única que me ayuda es mi mamás, tienes que aceptarlo o no, son tus opciones", le dijo él.

A pesar de que las cosas no se compusieron de inmediato, ambos lograron recuperarse y pasar buenos momentos juntos. Incluso, contó, que su padre se permitía hacer "payasadas", algo que no pasaba antes. "Mi papá cambió por completo", reveló con asombro ante los asistentes.

Franco Escamilla aconseja al público

Por desgracia el padre de Franco Escamilla falleció, algo que recordó entre lágrimas. De igual manera les reveló que cuando lo estaba velando le siguió reclamando por haber perdido mucho tiempo para que ambos se llevaran bien. "Ahorita yo daría lo que fuera por volver a hablar con él", dijo con la voz quebrada.

Fue de esta manera como se dirigió a su público para pedirles que en caso de estar peleados con alguien, no vale la pena el distanciamiento, pues el tiempo no regresa. "Qué me costaba hablarle, juntarme con él otra vez y es fecha que me arrepiento. Yo le reclamé a mi papá y no debí haberle reclamado nada. Mi papá bebía, pero nunca me dejó sin comer, fue mucho mejor papá que su papá...", les platicó.

Como era de esperarse muchos de los asistentes no pudieron evitar que sus ojos soltaran algunas lágrimas, pues la experiencia de Franco Escamilla es similar a la que muchas personas atraviesan.

