Franco Escamilla revela cual es el SECRETO de la felicidad, ¡no es darle 9 pesos a tu esposa! VIDEO

Franco Escamilla se convirtió en uno de los grandes comediantes en México, pero no solo los buenos chistes o anécdotas son los motivos por lo que lo sigue la gente, además es cantante y da muy buenos consejos y reflexiones sobre la vida.

El famoso se volvió popular y todo un caballero con la anécdota en la que mencionó que cuando estaba joven le dijo a su esposa que si un día el ganaba 10 pesos, 9 eran para ella, desde ese momento Franco Escamilla fue considerado como un buen esposo y un ejemplo a seguir para muchos.

La respuesta

Pues recientemente “El amo del sarcasmo” como también es conocido confesó cual es el secreto de su felicidad, en una entrevista para Juanpa Zurita, Escamilla dijo que no hay nada mejor que hacer lo que te apasiona.

“La gente cree que lo que no tiene lo haría feliz, si, si por ejemplo a mí me encantaría tener más seguidores, mi canal tiene 9 millones de seguidores, y yo veo como Luisito Comunica por ejemplo, este perro tiene 35 millones, a lo mejor un Franco de antes había pensado pendejamente ‘Luisito es más feliz que yo porque tiene 3.4 veces más seguidores que yo, pero no él es feliz porque hace lo que quiere hacer”, explicó.

El punto de Franco después llegó a que las personas no son felices con lo que tienen, lo que necesita alguien según el comediante es revisar y sanar a nivel personal, pero sobre todo emocional.

En la actualidad Franco Escamilla es de las personas que se dedican a la comedia en México, que ha logrado romper fronteras y que cualquier lugar en el que se presente es un éxito rotundo.

