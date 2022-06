El señor de los Cielos: ¿"Rutila" regresa a la octava temporada? Esto sabemos

Fue a inicios de este 2022, cuando se confirmó la octava temporada de “El Señor de los Cielos”, con el regreso triunfal de Rafael Amaya como Aurelio Casillas, ante esta noticia los fanáticos de la historia del capo han pedido el regreso de otros queridos personajes como “Mónica Robles” y “Chacorta”.

Con el regreso de “El Señor de los cielos” con una octava temporada, aún no se da a conocer si el elenco protagonista seguirá participando en la historia como Carmen Aub quien dio vida a “Rutila Casillas”, hija mayor de Aurelio.

Desde la segunda temporada de “El Señor de los Cielos”, Carmen Aub fue la encargada de interpretar a la rebelde hija de Aurelio Casillas, conocida como “Rutila”, desde entonces este personaje ha sido uno de los favoritos del público.

Sin embargo, los seguidores de la exitosa serie, con el retorno de ésta se han preguntado su Rutila también será parte de la historia pues, la actriz que da vida a este personaje se encuentra trabajando en una telenovela para Televisa en donde dará vida a una villana.

Ante las dudas y peticiones del público para que Carmen Aub regrese con “Rutila” en la octava temporada de “El Señor de los Cielos”, la actriz habló con People en Español al respecto.

"Una parte de mí, yo ya había dicho yo ya cerré el ciclo, ya estoy haciendo otras cosas, pero también otra parte como que la verdad es que es una familia que yo creé con todos mis compañeros de El señor de los cielos, tantos años, que me encanta trabajar con ellos; el público, como te digo, siento que también se lo merece, entonces vamos a ver qué pasa. La verdad todavía no digo sí, todavía no digo no, simplemente estoy abierta a todas las posibilidades y espero que sea lo que sea el público lo apoye" dijo Carmen Aub