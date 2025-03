Marlene Calderón, ex corista de Gloria Trevi, hace catarsis con la música

La cantante Marlene Calderón retoma sus sueños de trabajar en la música, luego de alejarse más de 20 años de los escenarios por todo lo que pasó dentro del Clan Trevi - Andrade, donde ella sufrió de abuso por parte del productor. Ahora presenta su sencillo “Catarsis”, un tema que escribió Uly Boy y que habla sobre el tema.

La intérprete agradeció la aceptación de la gente al tema, ya que han recibido muchos comentarios sobre lo mucho que se identifican con la letra, cabe recordar que México se convirtió el país con mayor incidencia de abuso sexual infantil, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Les mandamos un abrazo a toda esa gente y somos cien por ciento empáticos, me siento orgullosa por nuestra interpretación, porque resignificó mi dolor, pero por desgracia la gente que comparte sus experiencias me parten el alma y quiero decirles que hablen, que no se callen nada”, contó.