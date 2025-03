El festival Vive Latino celebra su edición número 25 en el Estadio GNP

Inició la cuenta regresiva para el festejo de los 25 años del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, el cual se llevará a cabo el 15 y 16 de marzo, en el Estadio GNP de la CDMX y como parte del programa de esta edición se tendrá la presencia de más de 60 bandas musicales que pondrán el ambiente por casi 24 horas, en cinco escenarios.

Los organizadores además anunciaron que se realizará el sábado en el escenario Amazon Music, un homenaje a Pau Donés, quien fuera líder de la agrupación Jarabe de Palo, en el cual participarán varios intérpretes especialmente seleccionados por la banda.

Para Paul Forat, quien es Head de Industria Musical en Amazon Music y vocero del festival aseguró que:

“Este evento para nosotros es algo muy grande, y de muchas responsabilidades, ya que son 25 años de El Vive Latino, entonces nos tiene tremendamente emocionados por segundo año llevar este festival a tanta gente, a través del Live streaming que vamos a hacer en nuestros canales de twitch y de prime video”.

Además agregó, “y le sumamos todas las experiencias que vamos a presentar en el sitio, este año en particular, quisimos darles muchas sorpresas para los miembros prime de todo el mundo”.

Escenarios del Vive Latino 2025. Foto: Especial

Sobre la transmisión que se hará en streaming Forat detalló:

“Estamos poniendo todo el empeño para que sea una transmisión especial. La gente que tiene la fortuna de físicamente poder estar en el festival, la experiencia se vuelve única, espectacular, pero en vivo también es difícil poder ver todo, estás en un escenario y caminar al otro lleva tiempo, pero en el streaming estás a un click de distancia.

"Queremos presentar casi todo lo que está pasando en los escenarios y no sólo eso, este año en particular vamos a poner mucho énfasis en lo que pasa detrás de cámaras, detrás del escenario, porque fue algo que nos pidieron los usuarios”.

La edición de este año tiene una gran variedad de géneros musicales, además de bandas legendarias, así como las que están empezando en la industria.

El cartel del sábado está conformado por Arde Bogotá, Caloncho, Daniel, Me Estás Matando, Drims, Duncan Dhu, El Gran Silencio, Él mató a un policía motorizado, Foster The People, Jesse Baez, León Benavente, Little Jesus, Los Ángeles Azules, LosPetitFellas, Meme del Real, Molotov, Nortec: Bostich + Fussible, Pressive, Raphael, Royal Republic, Scorpions, Siddartha, The Guapos, Robot95 y Usted Señálemelo, entre otros.

El domingo incluye a, Aterciopelados, El Cuarteto de Nos, División Minúscula, Draco Rosa, , Eden Muñoz, El Haragán y Compañía, Jay de la Cueva, Los K’comxtles, Kany García, Keane, Kikuo, La Lupita, Los Concorde, Los Esquizitos, Mon Laferte, Motel, Mikel Izal, Porter, Rüfüs Du Sol, Sepultura, Víctimas del Dr. Cerebro y Vilma Palma, entre otros.

LOS CLÁSICOS

Scorpions: La icónica banda llega al Vive Latino para hacer vibrar al público con “Wind of Change”, “Rock You Like a Hurricane” y “Still Loving You”.

Keane, originarios del Reino Unido, pondrá la emoción y nostalgia con éxitos como “Everybody’s Changing” y “Somewhere Only We Know”.

Caifanes, un clásico del rock, es uno de los actos más esperados en esta edición que se realiza en el Estadio GNP.

Molotov vuelve al festival con su irreverencia, aunque sin la participación de Tito Fuentes, quien anunció que será sustituido por el también músico Jay de la Cueva. Otra agrupación consentida de los asistentes es Zoé, que regresa a esta edición.

El Vive ha sido un espacio para nuevos talentos, y este año no será la excepción. Bandas como Ginebras, Usted Señálemelo y Midnight Generation o Macario Martínez prometen conquistar al público.

En Casa Comedy se presentarán: Ricardo O’Farrill, Ricardo Pérez y Poncho Borbolla, entre otros.

LA NOSTALGIA

Se anunció Música pa’ mandar a volar, que tendrá en el escenario a Yuri, Belinda, María José y Daniela Romo.

A DETALLE

Existe una playlist de los exponentes del festival en Amazon Music.

Se espera la asistencia de más de 60 mil personas cada día.

Habrá sorpresas durante el evento, el llamado “Momento Indio”.

Los Aterciopelados forman parte de esta edición del encuentro.

Las puertas del festival se abrirán a partir de las 13:00 horas, y el evento concluirá alrededor de las 02:00.

El acceso peatonal se realizará por la Puerta 6 del Estadio GNP Seguros y la Puerta 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

5 Escenarios se ubicarán en el lugar.

62 bandas integran el cartel oficial.

Como espectáculo especial se presentará Lucha Libre.

La Aldea es un lugar de descanso al aire libre.

12 horas de música en cada día.

MAAZ