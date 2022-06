El Chema Venegas: ¿Habrá segunda temporada de la serie? Esto se sabe al respecto

Uno de los personajes más exitosos de la serie de “El Señor de los Cielos” es el que interpretó por varios años Mauricio Ochmann, hablamos de “José María “El Chema” Venegas”, fue tanto el éxito de éste que los productores crearon un spin off del personaje y tuvo su propia serie.

Dicha serie a diferencia de “El señor de los cielos”, aún se encuentra disponible en el catálogo de Netflix Latinoamérica y desde hace varios meses está en el top 10 de popularidad.

¿Habrá segunda temporada?

Fue en diciembre de 2006 cuando se estrenó la serie de “El Chema Venegas”, ahí se contó la difícil historia del personaje interpretado por Mauricio Ochmann desde cómo fue su precaria infancia hasta cómo se convirtió en uno de los líderes más temidos y respetados en el negocio del narcotráfico.

Esta serie al igual que “El señor de los cielos” tuvo gran éxito, sin embargo, solo hay una temporada de esta historia en donde se narra también la vida de “El rojo” papel interpretado por Fernando Noriega, el cual sin duda tuvo un fuerte peso en la historia.

Es por eso que Noriega por medio de sus redes sociales recordó que ya son 6 años desde que se estrenó “El chema” por lo que cuestionó a sus fanáticos si les gustaría ver una segunda temporada de esta serie.

Ante la pregunta de quién dio vida a “El Rojo”, fanáticos de este personaje y de la serie “El Chema”, no dudaron ni un segundo en pedir una segunda temporada pues quieren saber qué fue de la vida de estos personajes, tras su caída.

Sin embargo, seguidores de “El Chema” piden que si hay una segunda temporada, el papel principal sea interpretado por Mauricio Ochmann y no por Alberto Guerra quien tomó la batuta luego que el ex de Aislinn Derbez decidiera no participar más en narconovelas.

