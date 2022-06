Eiza González y Jason Momoa rompen su noviazgo; ¿por qué terminó el romance?

Luego de que en mayo de este año se hiciera más fuerte el rumor de que Eiza González y Jason Momoa tenían una relación, ahora se dio a conocer que la pareja rompió su noviazgo de sólo unos meses, por lo que muchos de los fans de los actores se preguntan por qué terminó el romance.

Aunque ninguna de las estrellas de Hollywood confirmaron que mantenían una relación, varios medios estadounidenses aseguraron que la pareja tenía algo más que una amistad desde febrero de este 2022, sin embargo, parece que la química que existía entre ellos se acabó, pues han decidido poner fin al noviazgo.

Eiza González y Jason Momoa rompen su noviazgo

Eiza estuvo saliendo por seis meses con el jugador de lacrosse Paul Rabil, con quien de hecho se dijo que llegaría al altar, aunque en diciembre de 2021 se supo que terminaron, sin dar más explicaciones. Por su parte, Jason se separó a principios de este año de la actriz Lisa Bonet, con quien tiene dos hijos, después de 16 años juntos y cuatro de casados.

De acuerdo a lo que se sabe, González y Momoa comenzaron a salir en febrero de este año, sin embargo, una fuente cercana a los famosos actores declaró a la revista People que la pareja decidió poner fin a su noviazgo de sólo unos meses, pues son personas muy diferentes.

¿Por qué terminó el romance entre los actores?

"Simplemente son personas muy diferentes", dijo la fuente consultada por el medio, mientras que otra persona cercana a la pareja explicó que "espera que puedan resolverlo", pues afirmó que se aman mucho y han salido en silencio durante un tiempo antes de que se hiciera público.

"Están en diferentes etapas de la vida", confirmó la citada fuente, pues recordemos que Jason le lleva 10 años a la actriz mexicana. "En este momento no es una situación muy grave y ambos están viendo a dónde va", dijo el informante, que afirmó que la pareja había pasado muchos momentos juntos "haciéndolo funcionar entre sus dos apretadas agendas".

La persona también declaró para el conocido medio internacional que González es una "persona muy divertida, dispuesta a cualquier cosa y bastante aventurera", algo que comparte con Momoa, sin embargo, también aclaró que es una mujer de "relaciones a largo plazo".

"No es que no se lo esté tomando en serio, pero con sus hijos no se va a precipitar en nada rápido", dijo la fuente sobre el actor de 42 años, quien comparte la educación de Lola, de 14 años, y Nakoa-Wolf, de 13, con su exesposa Lisa Bonet, con quien aseguran todavía mantiene una relación de amistad por el bien de sus hijos.

