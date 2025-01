Sale nueva caravana de la frontera sur de México, la segunda tras el regreso de Trump al gobierno de EU

La madrugada de este domingo partió una nueva caravana de la Frontera Sur de México, sería la segunda desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y la número cinco de este año. Cerca de tres mil extranjeros salieron desde Tapachula, Chiapas, debido a la desesperación por la cancelación de la aplicación CBP ONE, desde el pasado lunes.

Yomelí Blacaos, migrante de El Salvador, dijo que mantiene la esperanza de llegar al vecino país. "Bueno estamos saliendo en caravana porque supuestamente dicen que la CBP ONE han cerrado han cerrado muchos locales aquí han cerrado hasta las ayudas que daba el COMAR también ha cerrado dicen, entonces no podemos estar aquí porque aquí no hay trabajo".

A pesar de que saben de las deportaciones que ya iniciaron en Estados Unidos, tienen la esperanza de llegar a cumplir el llamado sueño americano.

"Que no todos somos iguales que todos tenemos oportunidades diferentes y comportamientos diferentes y no por uno tenemos que pagar todos.

Los migrantes avanzan por Huixtla, Chiapas

Los migrantes pretenden avanzar hasta Huixtla y tienen como meta llegar a Estados Unidos, y de no poder cruzar quieren llegar a Ciudad de México o Monterrey para buscar empleos", dijo Escarla Avilez, migrante de Venezuela.

Autoridades de migración les pidieron sus permisos para transitar por México a su salida, pero no hicieron caso por lo que esperan no ser detenidos en su trayecto.

