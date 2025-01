Violeta Isfel defiende a Maribel Guardia ante el conflicto con Imelda Garza: “Es una extraordinaria persona”

El conflicto legal entre Maribel Guardia con su exnuera, Imelda Garza Tuñón, por el cuidado de su nieto, José Julián, sigue dando de qué hablar y en medio de la fuerte controversia en la que se encuentra la actriz otras celebridades no han dudado en mostrarle su apoyo. Entre ellos Violeta Isfel, quien no dudó en defender a su compañera de escena destacando cualidades por las que se ha ganado el cariño del público.

En días recientes Maribel Guardia informó que había comenzado un proceso legal contra Imelda Garza argumentando que se trataba de la seguridad de su nieto, José Julián. Sin embargo, esto desató una intensa batalla de declaraciones y un sinfín de rumores que apuntan a una supuesta infidelidad de Marco Chacón a la actriz y el consumo de sustancias de la viuda de Julián Figueroa por la que la también vedette habría denunciado.

Continúa pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza. Foto: IG @maribelguardia

La denuncia de Maribel Guardia contra Imelda Garza

“Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo interés de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen, sólo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente”, se lee en el comunicado con el que la actriz informaba sobre el pleito legal contra Imelda Garza.

Al respecto, Garza Tuñón respondió señalando a Guardia de querer sacar sin autorización al menor de la escuela para alejarlo de ella. Entre acusaciones por supuesto consumo de sustancias, autoridades determinaron que José Julián permanecería durante 10 días al cuidado de su abuela paterna, esto mientras se realiza la investigación lo que significa que aún no se le otorga la custodia.

Violeta Isfel le muestra su apoyo a Maribel Guardia

Maribel Guardia posee una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo tanto en cine, como en televisión y teatro. Durante este tiempo se ha ganado el cariño del público y otras celebridades, quienes no han dudado en mostrar su apoyo a la actriz ante los momentos que atraviesa por el pleito legal con Imelda Garza. Entre ellos, Violeta Isfel que destacó la buena amistad que sostienen y la defendió de la polémica que la rodea.

“Yo no tengo opinión alguna, estos temas legales en donde hay menores de por medio hay que ser bien cuidadosos (…) Ella siempre ha sido una extraordinaria persona, para mí es un ejemplo de fortaleza, de amor, de honorabilidad; siempre está en pro de la luz, jamás la ves juzgando a alguien, jamás la ves tirándole mie*** a nadie, ella es una mujer muy cabal y muy linda”, dijo la actriz en un encuentro con los medios retomado por el canal "Que buen chisme" en YouTube.

Sigue leyendo:

Imelda Garza Tuñón reaparece con desesperado mensaje en Instagram ante la polémica con Maribel Guardia

"No me ciego": Addis Tuñón, tía de Imelda Garza, habla del pleito contra Maribel Guardia