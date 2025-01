"No me ciego": Addis Tuñón, tía de Imelda Garza, habla del pleito contra Maribel Guardia

Esta semana el proceso legal entre Maribel Guardia contra su nuera, Imelda Garza Tuñón, robó toda la atención de los medios de la farándula. Una de las grandes incógnitas es si Addis Tuñón, tía de Imelda, brindaría algún tipo de declaración sobre el tema en los distintos espacios en los que colabora.

Hace unos momentos la conductora del programa "De Primera Mano" apareció en X para brindar sus primeras declaraciones sobre la demanda que interpuso Maribel Guardia contra Imelda Garza Tuñón. El mensaje de Addis Tuñón generó opiniones divididas entre los fans.

Resulta que la experta en temas de la farándula respondió un mensaje de un internauta que cuestionaba la trayectoria y la maternidad de Maribel Guardia. La usuaria aseguró que los reportes únicamente critican a Imelda Garza Tuñón y no a la estrella del Cine de Ficheras.

Ante esta situación Addis Tuñón dijo que el trabajo de Maribel Guardia no es criticable,. Posteriormente dijo que quiere mucho a su sobrina, Imelda Garza Tuñón, pero no se ciega de la realidad. La conductora de televisión detalló que espera que la autoridad haga lo mejor para el menor, José Julián.

"Yo creo que si una mamá tiene que ir a trabajar así sea de noche, así sea en palenques, eso no es criticable. Quiero a Ime pero no me ciego. Y espero que la autoridad haga su trabajo que el niño tenga a su abuela y madre. Ya perdió a un papá", sentenció.