Liran’ Roll resiste en las periferias más de tres décadas y tocará en la Arena CDMX

La banda Liran’ Roll permanece en el gusto de la música con clásicos como 'María', los cuales siguen conquistando nuevas audiencias, ya que la mayor parte de sus presentaciones durante todo el año son en las ferias de los distintos estados del país, lo que les permite llegar a familias enteras.

“Ahora en las ferias de pueblo, el rock no puede faltar, sí, donde antes era pura música regional, abren el espacio para todos los estilos y nuestra música también es parte fundamental de estos conciertos, lo cual me llena de satisfacción porque ganamos nuevos fans”, afirmó Antonio Lira.

Reconoció que su público está más en la periferia, porque siempre están buscando donde tocar, sin importar si es un recinto grande o pequeño, ellos asisten y deleitan al público por igual. Sin embargo, cada dos o tres años regresan a los shows masivos, como el que preparan para este 9 de febrero en la Arena Ciudad de México.

El concierto en el recinto de Azcapotzalco será de casi tres horas, tocando hits de sus 17 discos de estudio y tendrá invitados especiales.

Toño Lira, como lo llaman sus fans, considera que el rock sigue vigente entre las nuevas generaciones, así lo ve en sus tocadas, donde niños y adolescentes corean sus temas, pero siente que las nuevas tecnologías facilitan tanto el acceso al mundo de la música, que los jóvenes ya no necesitan ser tan rebeldes como en su época.

“El rock and roll era de los rebeldes, el punk de los que van en contra del sistema, pero quizá como ya es más fácil entrar a la música, los jóvenes no necesitan ser tan rebeldes o no buscan estar en contra de algo, entonces creo que sí falta esa rebeldía en los corazones, para hacer cosas nuevas y revolucionarias”, detalló.

Antonio es el que se encarga de las letras y ya prepara nueva música, pero pese a tantos años en la industria, no se siente seguro, al contrario cada vez se exige más.

“Me gusta mucho componer y me compro mis juguetes, me pongo a ver viajes canciones y busco temas de los qué no he hablado, para ver qué más creo, porque con los años también cambia tu panorama, manera de ser y de escribir, yo soy muy autocrítico y siempre busco decir cosas nuevas”, finalizó.