La reflexión en el Día Internacional de Datos Personales

Mañana, 28 de enero, se conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Esta fecha fue elegida por el Consejo de Europa para recordar la firma del Convenio 108, considerado como el primer instrumento mundial en materia de privacidad y que sirve como sustento para el actual Reglamento General de Protección de Datos que rige en la Unión Europea.

En México, por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y los órganos garantes locales, son los encargados de regular el tema; solo en el caso de datos en posesión de particulares le corresponde solo al INAI.

Existen varios pendientes: tenemos una Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares desde hace 15 años, y las nuevas tecnologías han atrapado el mundo: existen vacíos e interpretaciones por ser un ordenamiento normativo hecho cuando no existían redes sociales y apenas comenzaba el mundo a globalizarse en tecnologías; hoy, por ejemplo, se recaban datos biométricos (rostro, huellas digitales, voz) cuyo valor y riesgo son más altos.

Hoy los datos personales valen oro. Las bases de información son las que se intentan mayormente hackear para usarlas con otros fines; de ese tamaño la importancia de conocer todo sobre el cuidado de nuestra información personal, tanto en el sector público como en el privado.

En lo particular, cada sesión del Pleno buscó resolver con el mayor enfoque social cada queja que las personas interponen ante las instituciones cuando alguno de sus datos no ha recibido un correcto uso o no se le ha entregado a su legítimo propietario.

También en el INAI resolvemos en sesiones privadas de Pleno, denuncias de personas que particulares divulgaron sus datos sin su consentimiento, y eso les ha generado llamadas de molestia y también estar expuestos a problemas y situaciones de delincuencia.

Durante el año 2023 impusimos multas derivadas de denuncias por vulneración de datos equivalentes a 703 millones 505 mil pesos a empresas privadas. Mientras que de octubre de 2023 a septiembre de 2024, el monto fue de 213 millones 246 mil pesos. Ingresos que van al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y buscan compensar el daño ocasionado a los usuarios.

A través de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este 2025 cumple ocho años de vigencia, hemos logrado avances significativos.

Con la extinción del INAI y la transferencia de sus funciones a otras instituciones (panorama que aún faltan por definir), debemos tener cuidado de no perder el enfoque en la protección de datos. La modificación del marco normativo mexicano en privacidad es hoy una prioridad, y no solo una necesidad administrativa. El INAI ha dejado ya un camino definido para que los siguientes responsables de proteger este derecho humano puedan continuar y mejorarlo.

Falta mucha difusión del cuidado de los datos, y en ocasiones nosotros mismos generamos esa vulneración al subir a redes y plataformas datos personales que son robados y captados por ciber delincuentes. Por ello, la reflexión en la conmemoración: ¿Cuánto vale tu privacidad que está conformada por tus datos personales?

POR JULIETA DEL RÍO

COMISIONADA DEL INAI

@JULIETDELRIO

