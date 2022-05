"Me dan ganas de llorar": Mariana Echeverría revela que le afectan las críticas sobre su cuerpo | VIDEO

En muchas ocasiones la gente se olvida de que todas las estrellas y figuras del espectáculo son personas, al igual que ellas. Sin embargo, casi siempre lanzan críticas sin detenerse a pensar en el impacto que pueden tener sus palabras, nacidas muchas veces de la nada.

Algunas celebridades han confesado, en algún punto de su carrera, que se sienten muy queridos con los elogios que sus seguidores les hacen, pero de igual manera, puede llegar a afectarles todo el "hate" que reciben por algún descuido o declaración; en el caso de Mariana Echeverria, es por su figura.

La conductora estuvo de invitada en el programa Hoy donde reveló que las críticas que recibe sobre su cuerpo, después de haberse convertido en madre, la tienen muy sensible. Mencionó que le han llegado a escribir que algunos de los internautas esperan que tenga una silueta como la de Maribel Guardia, algo que no tiene nada que ver.

"Me dan ganas de llorar porque la gente afuera de las cámaras está acostumbrada a vernos como si saliéramos del parto y con todo respeto para Maribel Guardia, que está guapísima... así puedo nombrar a 50 mil que trabajan en este medio. Yo no soy así, yo no tengo esa genética o no me ha dado tiempo de operarme", afirmó.

Mariana Echeverría lanza súplica a sus seguidores

Dirigiéndose a sus seguidores, la actriz les pidió que amen su cuerpo y que se alejen de los estereotipos, pues a pesar de estar avanzados en muchos sentidos, en este parece que se estancó todo el mundo, pues se sigue juzgando "la vida, el cuerpo y la talla de los demás".

Para colmo, contó que le restringieron una imagen en redes sociales donde mostró su cuerpo sin ningún filtro: aparecía con ropa interior y cubriendo sus zonas íntimas. "No tenía nada de vulgar... yo creo que alguien la reportó o algo así", dijo.

"Yo quería llegara la gente con este mensaje sobre el amor propio, que no importa cómo estés o cómo te veas, el chiste es cómo te sientas", afirmó Mariana Echeverría.

SIGUE LEYENDO:

Resurge VIDEO de Karol G peleándose con conductora de TV antes de ser famosa

Nandito: El galán de la discordia en "María la del Barrio" ya es todo un hombre y así se ve ahora

El actor Ricardo Crespo es sentenciado a casi 20 años de cárcel por presunto abuso sexual | VIDEO