Resurge VIDEO de Karol G peleándose con conductora de TV antes de ser famosa

Dentro del género urbano existen diversas personalidades que que han emocionado a las nuevas generaciones con sus ritmos. De estos, existe una mujer que ha puesto a bailar a más de uno con la potencia de su voz y la magia de sus letras: Karol G, quien llegó para imponer moda y hacer que todo el mundo mueva las caderas.

Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la cantante, es famosa por melodías como "Bichota", "Tusa" y "Mamiii", tuvo que picar piedra para llegar al lugar en el que se encuentra ahora. La originaria de Medellín, Colombia, supo desde el principio que quería llegar a lo más alto y por eso comenzó sus estudios musicales en la Universidad de Antioquia.

Karol G comenzó su carrera en el lejano 2006 tras participar en el reality show Factor X, donde logró obtener un contrato discográfico. Desde entonces se encarriló hacia la cima con varias canciones hasta llegar a "301", misma que provocó que la mirada internacional volteara a verla.

A pesar de ello, también se topó con algunos problemas como la ocasión en que se hizo de palabras con la actriz y presentadora de televisión Ivette Domínguez dentro del programa "Qué Locura". Sin embargo, tuvo problemas con todos desde el principio, algo que ella no pudo creer.

Karol G se hace de palabras en programa de televisión

Hace una década Karol G acudió como invitada al programa venezolano bajo el concepto "Match 4" donde fue recibida con cariño hasta que las cosas dieron un giro drástico para ella: todo el mundo opinó que sólo cantaba, pero que carecía de conocimientos de cultura general. Esto, por supuesto, generó mucha molestia en la colombiana.

En el video, que volvió a ponerse en tendencia, se puede ver que Ivette Domínguez le dice a la cantante que no sabía quién era ella y por ende, no entendía el motivo por el que la invitaron. Pero las cosas no se quedaron ahí, pues cuando Karol G perdió la paciencia, enfrentó a la actriz y hasta le arrojó un vaso de agua para después llamarla "¡grosera!".

Cabe destacar que todo se trató de una broma pesada que le jugó la producción del programa a la artista. Cuando ella pidió retirarse le rebelaron que se trataba de una "cámara indiscreta".

¿Conocías este episodio en la vida de Karol G?

SIGUE LEYENDO:

Mariazel impacta en TV con falda de mezclilla y saco | FOTO

Paul Stanley rechazó papel para película de Alejandro González Iñárritu por esta razón | VIDEO

Andrea Meza impacta con atuendo digno de una reina para el TEDx | FOTO