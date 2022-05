Karol G repite el logro de Selena Quintanilla y hace historia en la música

Karol G acaba de hacer historia en la música al repetir el logro de Selena Quintanilla, pues la intérprete de 'Bichota' logró ubicar dos de sus canciones en el top de los más escuchados de los charts de Billboard, algo que sólo había hecho la 'Reina del Tex-Mex' en el siglo pasado.

La cantante colombiana es una de las artistas urbanas más populares que hay en la actualidad, y nuevamente lo volvió a demostrar al colocar sus más recientes éxitos: 'Mamiii', en colaboración con Becky G, y 'Provenza', en el número uno y dos en importantes listas de Billboard, algo que no había logrado una artista femenina desde 1995.

La última mujer que hizo este récord fue la vocalista de 'Selena y Los Dinos', quien ocupó las primeras posiciones de Hot Latin Songs con los temas 'Tú sólo tú' y 'I Could Fall in Love', unas de las últimas canciones que grabó la texana, quien murió a los 23 años, el 31 de marzo de 1995.

Karol G alcanza el éxito de Selena Quintanilla

"Con el debut de 'Provenza' en el No. 2 y 'Mamiii' en el No. 1 esta semana, Karol G se convierte en la segunda mujer en ocupar los No. 1 y 2 en la lista Hot Latin Songs de Billboard", reveló en su cuenta de Instagram de la revista especializada en música.

La colombiana celebró a lo grande en sus redes sociales en donde colocó las capturas de pantallas de los charts en donde sus temas ocupan en número uno. Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la artista, se ha vuelto muy popular gracias a sus canciones que empoderan a la mujer, como por ejemplo 'Provenza' en el cual celebra su soltería, además de rendir homenaje a su natal Medellín.

Karol G tiene otros logros similares a este, pues en 2021, 'Tusa', tema con Nicki Minaj, se convirtió en la tercera canción más premiada en la historia de la música internacional, superando a ‘Thriller’ de Michael Jackson.

La intérprete de 'SEJODIOTO' es admiradora de Selena, quien es una de sus más grandes inspiraciones. En 2018 Karol se hizo un tatuaje en su honor, junto con otro de Rihanna, la cual también es su ídola. Además, le hizo un tributo en Coachella al intérprete 'Como la Flor', algo que enloqueció a los fans de ambas artistas latinas.

