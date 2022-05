"Te voy a pegar": Violeta Isfel recuerda como le hacían bullying en la secundaria | VIDEO

A pesar de su éxito en las pantallas, Violeta Isfel no tuvo una vida sencilla, ya que además de experimentar una tormentosa relación romántica, sufrió de hostilidades en la escuela a causa de su condición de actriz.

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Violeta Isfel relató que siempre fue una niña muy comprometida en sus estudios, ya que además de ser algo que le gustaba, era algo que "se le daba", logrando así mantener un promedio alto en su trayectoria escolar.

Esto incluso después de que comenzó a actuar en diversas producciones de Televisa, no obstante no todo en el ámbito estudiantil era color de rosa, ya que la también bailarina señaló que no tuvo muchos amigos en la escuela.

De hecho, en vez de ser aceptada por aparecer en la televisión, su carrera fue la excusa que utilizaron algunas de sus compañeras para amenazarla y complicarle su existencia.

"(Yo sufrí bullying a los 12, 13 años) porque era la niña que salía en la tele, solo por eso. Ya en la escuelita en la que yo estaba pues, había una chava que no sé por qué me odiaba tanto, pero siempre que me veía me decía '¡te voy a golpear, te voy a golpear'!", relató Violeta Isfel.

A pesar de los continuos amagos, la guapa actriz aprendió a no dejarse amedrentar con estas actitudes, que lo único que pretendían era desestabilizarla.

No obstante, el bullying del que fue víctima Violeta Isfel no solo consistió en habladurías sino que llegó al grado en el que sus compañeras aventaban sus cuadernos a tambos llenos de agua y destruían los muñequitos que la joven hacía durante clases.

"Como mi mamá confeccionaba cosas, yo hacía unos ositos chiquititos con fieltro que los rellenaba y eran unos ositos que quedaban preciosos y así me estaba horas en las clases. Un día me salgo al baño, dejo mi osito y regresé y estaba todo tasajeado", contó Violeta Isfel.

A pesar de ello, Violeta aprendió a hacer caso omiso de estas acciones y hoy en día es algo de lo que puede hablar, porque justamente ha aprendido a soltar aquello que no le aporta nada y que solo frena su espiritualidad.

