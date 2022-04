Violeta Isfel confesó cuál es su mayor adicción ¡No lo creerás!

La famosa actriz, cantante y modelo mexicana, Violeta Isfel, confesó cuáles han sido sus retos más complicados a los que ha tenido que enfrentar a la hora de subir a un escenario o estar dentro de un foro de televisión.

Isfel, quien destacó muy temprano en las telenovelas con historias como "Atrevete a soñar", señaló que a lo largo de su carrera le ha costado mucho esfuerzo llegar hasta donde está e incluso ha sufrido crisis de estrés que le han afectado en su carrera.

Violeta confesó que ha tenido problemas de salud, preocupación e incluso en alguna ocasión tuvo una crisis estomacal que le produjo diarrea cuando estaba en una puesta en escena, lo que prendió los focos rojos para ella y entre su círculo cercano.

“Ese es mi problema que me cuesta decir no, me meto en veinte cosas y luego ando pariendo chayotes para lograr que todo se cumpla, hasta ahorita no… en escena por ejemplo ya me dio diarrea, ya se me rompió un pie, ya he pasado por mil cosas”, señaló la actriz.

Apoya a personas vulnerables

Ante esa situación, Violeta decidió ayudar a personas que como ella han tenido esas crisis ante el temor de no fallar y dar más de sí en su trabajo y rutina diaria, preparando conferencias motivacionales para todas aquellas personas que pasan por esos duros momentos de ansiedad y depresión, aprovechando que es una figura pública.

“Estamos tomando partido para ayudar a mujeres y hombres que no saben qué hacer y se acercan conmigo, porque se sienten con el cobijo para ser ayudados”, señaló la guapa actriz.

