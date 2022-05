¿Es panza normal? Myriam Montemayor levanta sospechas de embarazo con este ajustado jumpsuit | VIDEO

Myriam Montemayor causó gran alboroto entre sus fans durante una de sus más recientes presentaciones, y es que su vestuario le haría una mala jugada y revelaría que se encuentra en la espera de su tercer bebé pues los fans notaron de inmediato una "pequeña pancita".

La ganadora de la primera generación de "La Academia" está casada con Frank Garza desde hace 15 años y durante este tiempo le dieron la bienvenida al mundo a sus hijos, Frank Alejandro y Sofía; aunque la cantante tuvo problemas para embarazarse por un largo tiempo, podría darle una sorpresa a sus fans.

Te puede interesar: "No dimos el perfil": Toñita revela si ganadora de "La Academia" estuvo pactada

En el video compartido en TikTok se puede ver a la cantante usando un jumpsuit verde con brillos, con el que quedaría al descubierto su "baby bump", aunque hasta el momento Myriam no ha dado una declaración al respecto ni confirmado la noticia en diversas entrevistas externó su deseo por tener una familia grande.

Los comentarios no se hicieron esperar y aunque algunos de los fans expresaron su felicidad por Myriam, otros destacaron la belleza de la cantante aún si subió algunos kilos de peso y no se trata en realidad de un embarazo: "Si es bebé que bello, y sino, ¿qué? ¿Las mujeres no tenemos derecho a engordar en algún momento? No pasa nada, todo fuera como kilos, su talento es único".

Dificultades en sus embarazos

Los rumores sobre el embarazo de Myriam Montemayor ha generado gran alegría en sus fans, pues recordaron las declaraciones de la cantante en donde detalla de las dificultades que enfrentó para convertirse en madre por segunda ocasión luego de casi 10 años y los problemas de salud que tuvo por ello.

En entrevista para TvNotas, la exacadémica detalló que le gustaría formar una familia grande pues ella tiene ocho hermanos, aunque también se dijo agradecida por los pequeños que tiene ahora y que llegaron a dar alegría en su matrimonio.

Te puede interesar: La Academia: Ésta es la verdadera razón del pleito entre Toñita y Myriam | VIDEO

“Tuve tres embarazos. En el primero sufrí lo que llaman un ‘aborto natural’ al mes y medio de gestación; en el segundo no se me logró, fue un embarazo ectópico (…) En mi tercera pérdida ya habíamos escuchado el latido del corazoncito y fue muy fuerte, pero de repente el corazón del bebé dejó de latir y en el legrado tuve una fuerte hemorragia”, relató la cantante.

SIGUE LEYENDO:

Famoso ganador de "La Academia" ahora vende celulares y taquitos para sobrevivir

Myriam Montemayor cuenta el infierno que vivió para tener a su hija Sofía; pensó que no podría ser mamá de nuevo

¿Cynthia Rodríguez truncó la carrera de Toñita? Esta es la VERDAD de la conductora de VLA