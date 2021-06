¿Cynthia Rodríguez truncó la carrera de Toñita? Esta es la VERDAD de la conductora de VLA

Toñita, ex participante del reality La Academia, siempre ha estado envuelta en conflictos con sus excompañeros, en especial con Myriam Montemayor. Pero ahora reveló que también tuvo problemas con Cynthia Rodríguez, de quien llegó a ser amiga, pero se conflictuaron terriblemente y muchos especularon que la acusó de ¡truncar su carrera musical!

"Las amistades se hacen con el cariño arduo, con el tiempo que estés. Si la persona no está, si se fracturó y ya no está la persona, ya no hay amistad", sostuvo Toñita al hablar de Cynthia, quien ahora es conductora en Venga la Alegría. Pero Toñita aseguró que todo eso está en el pasado y que su ex amiga sabe reconocer sus errores, pero no precisó cuáles fueron.

Cynthia habla poco del tema. Foto: Especial.

"Con Cynthia le deseo todo lo mejor del mundo. Es una persona súper trabajadora, una persona que si cometió un error en un pasado, yo sé que no va a cometer el error después. Aclaro que no frenó mi carrera en ningún momento porque yo he seguido trabajando y he seguido luchando. No necesité de eso para poder hacer o lograr algo. Si se dan cuenta seguimos de pie pero por trabajo y esfuerzo propio. A ella le deseo lo mejor. Sabe que no tengo ningún problema con ella", recalcó.

A Toñita no le importa lo que digan de ella

La cantante también habló de las críticas que ha recibido a lo largo de la carrera y dijo estar acostumbrada a ellas, pero que los malos comentarios la tienen sin cuidado. Se refirió a que por lo regular los malos comentarios son por su color de piel y lugar de origen: “Mira, nací negra entonces no hay bronca. Entonces no tengo problema. Si hablan de mí eso quiere decir que me tienen vigente y voy a seguir trabajando para que sea más positivo", comentó.

Toñita a sabido sobreponerse. Foto: Especial.

Sobre el éxito que sus antiguos compañeros de La Academia han tenido a nivel internacional, Toñita respondió que ellos sí cuentan con el apoyo de TV Azteca, contrario a lo que pasó con ella, que le dieron la espalda. Sin embargo, expuso que pese a las dificultades lleva 19 años viviendo de su talento.

Agregó que trabaja arduamente para seguir como hasta ahora y agradeció a sus fans por siempre estar al pendiente de sus proyectos musicales y señaló que ella no es exclusiva de ninguna televisora.

