Ángela Aguilar opaca a Cynthia Rodríguez como la más bella de VLA

Ángela Aguilar dejó sin palabras a sus millones de fans y seguidores tras aparecer este jueves en Venga la Alegría, en donde transmitieron una entrevista que le realizó Cynthia Rodríguez en la cual habló de su vida personal, familiar y de su nuevo lanzamiento; el sencillo "Ahí dónde me ven", cuyo video lo presentó la noche de este jueves.

La hija de Pepe Aguilar sorprendió a su público con su belleza y sencillez, además del increíble atuendo que eligió para asistir a la entrevista, con el cual, aseguraron sus fans, compitió con la misma Cynthia Rodríguez como la más bella de la emisión matutina. La talentosa artista eligió un pantalón color hueso a la altura del ombligo y una camisa de seda en color crema, la cual destacaba por sus mangas holgadas.

Con este outfit Ángela Aguilar presumió su minicintura y derrochó elegancia en la transmisión de VLA, en donde su sonrisa y carisma acaparó al atención de sus admiradores que siguieron a pulso este encuentro con la guapa presentadora del matutino, quien a su su vez portó un vestido floreado en tono púrpura y el pelo recogido hacia atrás.

"No me voy a casar, estoy muy chiquita", confesó

Ángela Aguilar aprovechó la ocasión para platicar con Cynthia Rodríguez acera del video de su último sencillo: "Ahí dónde me ven", en el cual se narra una historia de amor con una hermosa letra que se ha convertido ya en una de las predilectas de sus admiradores. La historia se basó en la leyenda de las "Las tres cruces" de Zacatecas.

"Ahí dónde me ven" cuenta la historia de la relación que mantienen Beatriz y Gabriel, quienes no pueden vivir su amor debido a que la familia de ella se niega a esa unión debido a que ya le han planeado una vida diferente: casada al lado de un hombre mayor. En el video Ángela Aguilar aparece portando un vestido de novia, el cual llamó mucho la atención entre la prensa desde que comenzaron a darse a conocer las primeras fotografías.

Fue la misa artista quien las compartió en Instagram y comenzaron a correr los rumores sobre una posible boda; sin embargo, aprovechó la entrevista para asegurar que le sorprendió que pensaran eso de ella ya que está muy pequeña aún: “Cómo me voy a casar, todavía estoy bien chiquita, ni novio tengo, pero ya vestido sí,” confesó a Cynthia Rodríguez.

“Venía a regañarte, no lo hagas por favor todavía, eres muy chiquita”, le aseguró la presentadora. En respuesta, Ángela Aguilar fue clara al descartar esa posibilidad: “No, aún no, en un futuro ya veremos, pero esto es muy chistoso porque la verdad yo no lo pensé de esa forma, yo dije ‘me encanta este vestido, es una buena diseñadora mexicana, el video ya va a salir, dije, si equipo súbanlo’, y ya me querían casar. Y luego me tenían prospecto y yo así de ‘nadie de esos’ me voy a casar con ellos, gracias,” aseguró entre risas la talentosa artista.

