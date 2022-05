¡Irreconocible! Así lucía “Cantinflas” en su debut en el Cine de Oro: FOTOS

Hablar de Mario Moreno “Cantinflas” siempre implica asociarlo con su confusa forma de hablar y con su peculiar vestimenta pues así es como siempre se dejó ver en sus películas, sin embargo, antes de pulir su personaje tuvo que experimentar con diferentes elementos que lo hacían lucir completamente diferente, por lo que en esta ocasión te mostraremos cómo es que lucía “El Gran Mimo de México” cuando hizo su debut en la Época de Oro del Cine Mexicano.

El nombre completo del famoso actor cómico era Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, nació el 12 de agosto de 1911 en el seno de una familia de bajos recursos, lo cual, lo obligo a trabajar desde muy niño en diferentes oficios como zapatero, bolero, cartero, taxista, boxeador y hasta torero, lo cual, le serviría más tarde para crear divertidas historias, además, se sabe que se enlistó en el ejército, sin embargo, su estadía solo duró unos meses debido a que mintió en su edad.

Mario Moreno "Cantinflas" tuvo todo tipo de trabajos antes de triunfar en las carpas. Foto. Especial

Luego de haber experimentado en diferentes oficios y ocupaciones, Mario Moreno decidió probar suerte en la industria del espectáculo iniciándose como bailarín en las llamadas carpas artísticas donde conoció a su esposa Valentina Ivanova. En este circuito poco a poco se fue acercando a la comedia y fue así como fue creando el personaje de “Cantinflas”, el cual, le fue dando fama y lo llevó a participar en el teatro de manera más formal y más tarde al cine.

Debut de “Cantinflas” en el Cine de Oro

Para el año de 1936, Mario Moreno “Cantinflas” ya gozaba de una buena fama en el circuito de las carpas y en el teatro por lo que fue invitado por el director Miguel Contreras Torres a participar en la película llamada “No te engañes Corazón” donde su papel fue completamente secundario, aunque tuvo cierta relevancia para la historia.

Así fue la primera vez de "Cantinflas" a cuadro en una película. Foto: Especial

“No te engañes corazón” fue protagonizada por Carlos Orellana y Sara García, además, contó con la participación de otras grandes figuras del momento como Natalia Ortiz, Eusebio Pirrín y Eduardo Vivas. Dicha película tuvo tintes de drama y comedia, lo cual, en las breves apariciones de Mario Moreno, le permitió brillar por primera vez en la pantalla grande, aunque no era el protagonista.

Mario Moreno "Cantinflas" todavía no adoptaba su característica imagen. Foto: Especial

Uno de los elementos que más lama la atención de “Canti”, como lo llaman en la película, es que su imagen todavía no era la que lo caracterizaba pues lejos de lucir desalineado tenía una vestimenta un tanto elegante, aunque pasada de moda para la época, no obstante, en dicha cinta ya se podía distinguir su peculiar forma de hablar, sin embargo, todavía no era tan marcada, no obstante, resulta muy grato poder ver los inicios de Mario Moreno en el cine pues esto es lo más cercano a lo que hacía en las carpas.

"No te engañes corazón", marcó el inicio de la prolífera carrera en el cine de "Cantinflas". Foto: Especial

Tras esta primera experiencia en el cine, “Canfinflas” siguió participando en diferentes producciones, sin embargo, tuvieron que pasar alrededor de cuatro años para que su carrera en el cine explotara, lo cual ocurrió gracias a la película “Ahí está el detalle” (1940), la cual, se considera como uno de sus trabajos más emblemáticos, pues a partir de ella todo lo que lanzaba era un éxito que lo consolidaron como una de las más grandes figuras cómicas de la industria del entretenimiento en México.

SIGUE LEYENDO:

Cantinflas se "enamoró" de hija de Angélica María; así fue la memorable anécdota

¿Cantinflas inventó el Anitta Challenge? En esta película lo bailó primero | VIDEO