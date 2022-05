Cantinflas trabajó por única vez con su rival Tin Tan en este corto del Cine de Oro

Cuando se habla de comedia en la época de Oro del Cine Mexicano, uno de los referentes inmediatos es Mario Moreno 'Cantinflas', pues gracias a sus películas cruzó fronteras y llegó a Hollywood. Sin embargo, Germán Valdés 'Tin Tan', también es considerado uno de los mejores humoristas de ese tiempo, por lo que se dice fueron rivales y nunca compartieron créditos, hasta que llegó un corto que los hizo trabajar juntos.

El llamado 'Mimo de México' consiguió fama internacional gracias a su personaje de "peladito" y a su particular forma de hablar. Asimismo, llegó a Estados Unidos con la película 'La vuelta al mundo en ochenta días' de 1956, con la que ganó un Globo de Oro por mejor actor. 'Ahí está el detalle', 'Si yo fuera diputado', 'Su excelencia', 'El bolero de Raquel', son algunas de las cintas que filmó a lo largo de su larga carrera.

En tanto, 'El Pachuco de Oro' destacó en la industria con filmes como 'El rey del barrio', 'El revoltoso' y 'Calabacitas tiernas', por mencionar algunos, en los que con su vocabulario, que combinada el español con el inglés, logró ubicarse en el gusto de la gente. Además, comenzó una de las dinastías de artistas más importantes de la época, pues también sus hermanos, Ramón, mejor conocido por su personaje de Don Ramón en 'El Chavo del 8', Manuel 'El Loco' y Antonio 'El Ratón' Valdés, trabajaron en el medio.

Cantinflas y Tin Tan se reunieron en la Plaza de Toros Foto: Especial

Así fue la vez que Cantinflas trabajó con Tin Tan

Durante los años 40, Cantinflas y Tin Tan eran los cómicos más populares en el Cine de Oro, sin embargo, nunca trabajaron en alguna película y pocas veces se dejaron ver juntos. La única vez que ambos compartieron escenario, fue un evento benéfico en la Plaza de Toros La Condesa, el cual se realizó el 31 de marzo de 1945 en apoyo al personal de seguridad pública. Los actores hicieron gala de su talento al entretener a los asistentes con sus rutinas cómicas mientras toreaban a un animal.

En el evento también estuvieron personalidades como el humorista Manuel Mendel, con su personaje de 'Pito Pérez', y Jorge Negrete, otro de los grandes rivales del protagonista de 'El Barrendero'. Debido al desfile de estrellas de la época dorada de la cinematografía nacional, el show fue grabado y después convertido en un corto, en el que se pudo ver un poco de la interacción entre Moreno y Valdés.

En las imágenes se puede ver cómo 'El Charro cantor' es el primero en hacer su aparición en la plaza, posteriormente sale Mendel y Tin Tan a torear, no obstante, dejan evidencia su poca experiencia en esta rama. Más adelante, el protagonista de '¡Ay Jalisco, no te rajes!' encara a Cantinflas para que él también entre al ruedo y sorprendentemente 'El Mimo de México' tiene un excelente desempeño.

La rivalidad entre Cantinflas y Tin Tan

Debido a que eran los cómicos más importantes de la época de Oro del Cine Mexicano, surgieron algunas supuestas rivalidades. Algunos afirman que Cantinflas no quería al mayor de la Dinastía Valdés, por lo que le habría dedicado un mensaje en la película 'Si yo fuera diputado', de 1952, en la que escribió la frase: “Para pachucos no hay servicio porque me caen gordos”.

Asimismo, la hija de Tin Tan, Rosalía Valdés, contó en su libro 'Tin Tan: Todo Por amor' una anécdota por la que los cómicos estaban distanciados. En un vuelo donde viajaban un grupo de actores, incluida Rosalía Julián, la esposa de del pachuco, Mario Moreno aprovechó que ella estaba dormida y se tomó una foto junto a la también cantante para jugarle una broma al protagonista de 'El Rey del barrio'. La imagen hizo enfurecer al Germán Valdés, quien indicó: "Esto jamás se lo perdonaré a 'Cantinflas'".

