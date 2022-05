Cantinflas se "enamoró" de hija de Angélica María; así fue la memorable anécdota

Mario Moreno "Cantinflas" fue uno de los actores y comediantes más importantes de la época de Oro del Cine Mexicano, quien se ganó el respeto y el aprecio de muchos de sus compañeros. Aunque se decía que el humorista tenía un carácter fuerte ante los demás, la hija de Angélica María lo recuerda con cariño, y reveló algunas anécdotas memorables con el llamado "Mimo de México".

Angélica Vale nació el 11 de noviembre de 1975, en la Ciudad de México, dentro de una familia llena de talento, pues su mamá es Angélica María, una actriz que debutó siendo una niña en el Cine de Oro y compartió créditos con figuras como Pedro Infante; mientras que su papá fue Raúl Vale comediante, actor, compositor y cantante, que se consolidó en la industria del entretenimiento.

Cantinflas adoraba a Angélica Vale

Debido a que sus padres eran grandes estrellas del cine y la televisión, Angélica Vale creció rodeada de grandes artistas, que a muy temprana edad no reconocía, contó en su canal de YouTube, la también actriz, quien junto a su mamá, comparte algunas anécdotas de su vida, ya sea el ámbito privado, como su infancia, juventud y adultez, así como algunas de su trabajo en el mundo del espectáculo.

En uno de sus clips, Angélica contó que conoció a "Cantinflas" cuando tenía alrededor de tres años. Asimismo, indicó que lo visitó cuando filmó "El Barrendero", su última película en el Cine Mexicano, pues destacó que el rodaje se hizo a unos metros de su casa. Reveló que el comediante fue "adorable" con ella y que siempre la trató bien, por lo que lo recuerda con mucho cariño.

"Cantinflas fue de muy chiquita, Cantinflas (lo conocí) de tres años. Me acuerdo de sus lentes verdes de botella. Me acuerdo que fui a verlo un par de veces, porque estaban filmando 'El barrendero' cerca de la casa en donde vivíamos, como a tres casas. La verdad conmigo siempre fue el señor adorable, después crecí y me di cuenta que era Cantinflas", contó "La Vale" en su video.

Asimismo, en su cuenta de Instagram, la protagonista de "La fea, más bella", reveló que su familia estuvo más involucrada en aquella película de 1982, pues no sólo fueron "vecinos" de Mario Moreno durante el rodaje del largometraje, sino que también su papá escribió un tema para la cinta.

"Qué orgullo! Mi papa, Raul Vale, compuso la canción de "El Barrendero" para el gran Mario Moreno "Cantinflas". Esa peli se rodó en la misma cuadra donde yo vivía. ¡Cuantos recuerdos!", publicó en su red social hace algunos año, dejando claro lo involucrada que estaba su familia en el medio artístico.

Angélica no sólo conoció al protagonista de "Ahí está el detalle", también convivió con María Félix, quien según dijo, la quería mucho; y muchas estrellas que se consagraron tanto en la época dorada de la cinematografía nacional, así como en los años posteriores. Desde cantantes y comediantes hasta actores de la pantalla grande, del teatro y de las telenovelas, en las que después participó.

