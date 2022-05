Belinda y su madre reaparecen tras la polémica con Christian Nodal

Recientemente se viralizó un encuentro digital entre Christian Nodal y Belinda Schüll, mamá de Belinda, que culminó con la publicación de una conversación entre la expareja, con la que el cantante regional mexicano buscó evidenciar a Schüll.

En este contexto, comenzaron a circular rumores de que supuestamente Belinda dejó de hablar con su mamá, probablemente para evitar otra polémica y cuidar su vida privada.

Sin embargo, fue la misma Belinda Schüll quien se encargó de desmentir esta versión, pues a través de su cuenta de Instagram, la mujer de 57 años compartió videos con su hija.

La madre de Belinda la acompañó al estudio de grabación. | FOTO: Instagram @schull.belinda

Mediante las historias de la red social, compartió un video en el que se puede ver a ambas en un estudio de grabación, en donde la intérprete de "Luz sin gravedad" trabaja en una nueva canción: "Creando nueva música" escribió su mamá.

Schüll observó a su hija trabajar. | FOTO: Instagram @schull.belinda

En el segundo video se ve a Schüll muy atenta mientras observa a la cantante mexicana, asimismo, en el texto del video agregó: "Rompiéndola en el estudio".

Belinda se encuentra grabando una nueva canción. | FOTO: Instagram @schull.belinda

"Se viene un hit" escribió la mamá de la cantante en la última historia, en donde se puede ver a la la intérprete de "Amor a Primera Vista" grabando con audífonos puestos, en tanto, su madre la mira orgullosa.

La polémica entre Belinda Schüll y Christian Nodal

Hace unos días, la mamá de Belinda aplaudió el comentario de una fan en la que llama “naco” al cantante de regional mexicano. En tanto Nodal, compartió una conversación con Belinda en donde primero escribió: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida, todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabo todo”

En el mismo tuit, compartió capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp con Belinda en la que ella le pedía dinero para arreglarse los dientes y para sus papás.

