Esto es a lo que se dedican los padres de Belinda para ganarse la vida

A raíz de la afirmación realizada por Christian Nodal, ex novio de Belinda, muchos se han empezado a preguntarse lo mismo. El cantante, con quien la relación habría terminado en malos términos, posteo en su Instagram que sus ex yernos se han colgado de la fama de su ex novia por más de 20 años.

Es por ello, que salieron los rumores y los haters a aclarar a que se dedican los padres de Belinda. Ellos han realizado diversas actividades a lo largo de su vida, pero la principal ocupación de ambos es la productora de artistas que formaron a raíz del éxito de su hija, emprendimiento que por lo que se sabe les ha ido muy bien.

Belinda y su familia.

Ignacio Peregrín (nombre también del hermano menor de Belinda) es un médico con una extensa trayectoria, que no solo se dedicó a ejercer la medicina, sino a hacer empresa con ella: se dedicó a la venta de material médico, negocio en el que no le ha ido mal, pero por el cual ha sido visto con recelo por su propia familia paterna y materna, ya que se dice que sus manejos no han sido precisamente claros.

Por su parte, a Belinda Schüll, madre de Belinda no se le conoce oficio desde antes de que su hija ingrese al mundo artístico, pero sí es conocido que ha sido la principal promotora y mánager de la cantante y actriz española, con último paso por la serie Bienvenidos a Edén, de Netflix. Ella la ha acompañado a cuanta audición, presentación y concierto tenía.

Fruto de esas experiencias y de los logros de Belinda, sus padres decidieron crear la productora Joy Music Entertainment, que no solo se encarga de la logística profesional de su hija, sino que representa a otros talentos artísticos.