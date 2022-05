Ninel Conde explota contra Giovanni Medina por su hijo; asegura que le negaron la visita

Ninel Conde se colocó una vez más como blanco de la polémica tras compartir en redes sociales que su expareja le impidió ver a su hijo Emmanuel, por lo que Giovanni Medina no tardó en hacer una declaración en el programa Ventaneando asegurando que la cantante no cumple con las condiciones para la visita.

A través de su cuenta de Instagram Ninel Conde comenzó un live “como evidencia” para mostrar que le negaron la entrada a la casa de su ex donde vive su pequeño hijo Emanuel, a quien comenzó a ver luego de un año y un fuerte conflicto legal con visitas programas de una hora y media cada una cada quince días.

“Tan cerca y tan lejos, aquí estoy y no me dejan entrar y lo más lamentable es que luego empiezan a decir ‘ay, no le importa’, yo he guardado silencio porque las cosas feas no se deben estar divulgando, pero ya cuando son situaciones que rayan en lo absurdo, en la burla...”, dijo molesta la cantante mientras esperaba afuera de la casa junto a una psicóloga que le exigen las autoridades.

Añadió que no es la primera vez que le impiden la convivencia con su hijo aunque no había dado declaraciones: “Palabras del vigilante, que no tengo autorizado para pasar a ver a mi hijo y eso que he puesto todo de mi parte por llevar la fiesta en paz, imagínense si no (…) imagínense, más difícil va a ser revincularnos, en fin, no es la primera vez, yo he venido de Miami y me ha pasado esto”.

Inician discusión en Ventaneando

El empresario Giovanni Medina respondió con una entrevista a Ventaneando a las acusaciones de Ninel Conde, señalando que se han dado facilidades a la actriz para que pueda ver a su hijo pues lo ha hecho fuera del horario establecido y en días que no le corresponden.

“Lamento profundamente que Ninel se incline por el conflicto, pero ella se inclinó por este video y lamento que no haga video de cuando va en días que no le corresponden”, detalló asegurando que se encuentra en la disposición de llegar a un acuerdo con Ninel Conde para mejorar la convivencia.

El “Bombón asesino” no se quedó callado y respondió en una segunda entrevista asegurando que había llegado temprano a la cita, pero serían algunos proyectos -como su cuenta en OnlyFans- y fotografías las que molestarán a su expareja llevándolo a impedirle las visitas a su hijo.

“No voy a permitir más atropellos”, arremetió la cantante asegurando que su trabajo no tiene que ver con el que le quiten a su hijo y señaló que viaja por trabajo ya que Emmanuel no se encuentra con ella, de lo contrario evitaría algunos proyectos que le impidieran estar con él.

La también empresaria buscará que las visitas a su hijo menor se realicen en un lugar neutral con la finalidad de que la situación se repita: "Habrá que hacer promociones para que se haga en un lugar neutro y no a capricho de la persona que autoriza el acceso, si no está de buenas o subí una foto que le pareció".

