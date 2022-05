Revelan las exigencias de Ninel Conde para dar show en Guerrero; el público opina que: "Cantó horrible"

Una de las actrices y cantantes más polémicas es Ninel Conde, quien gracias a su belleza se ha logrado posicionar en redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores, algunos de los cuales, son fans de sus canciones, no obstante, todo parece indicar que no todos disfrutan de su voz.

Pues de acuerdo con los conductores de 'Chisme no Like', Ninel Conde no logró deleitar a sus fans de Guerrero, quienes a pesar de haber pagado por un boleto para oírla, terminaron saliendo antes de su concierto, debido a sus malas aptitudes cantorales.

Además se reveló que 'El Bombón Asesino' no tiene reparo en hacer amplias exigencias para presentarse en cualquier tipo de recinto, pues, si bien es cierto que la cantante no duda en presentarse en pequeños auditorios, también lo es el hecho de que hace una amplia lista de peticiones cuando va a dar un concierto.

"Pidió un mega escenario con luces, bailarines profesionales, pirotecnia, autos blindados, camerino surtido de insumos ¿quién es? ¿Madonna?", cuestionó Javier Ceriani durante su programa.

Según los reportes que llegaron a los conductores del medio señalado, la bella cantante que ha sido ampliamente criticada por sus cirugías estéticas también llegó tarde a su presentación, lo cual desató el hartazgo de sus fans guerrerenses.

Ninel Conde, quien se caracteriza por usar ostentosos vestuarios durante sus conciertos, no logró mantener vivo el interés de la audiencia, ya que los pocos asistentes que se quedaron en el recinto a escuchar sus canciones no mostraron mucha euforia durante su presentación.

En las imágenes mostradas en el programa de espectáculos se aprecia que el lugar contaba con pocos asistentes, muchos de los cuales más que tener cara de entretenimiento parecían aburridos ante el espectáculo del Bombón Asesino, quien hasta el momento no ha dado declaraciones al respecto.

