Michelle Salas sufre CAÍDA en Cannes; ¿fue real o falso el penoso momento?: VIDEO

La guapa Michelle Salas se robó toda la atención del Festival Cannes 2022 al lucirse como nunca con un precioso vestido de gala con corte de princesa y brillos; sin embargo, antes de ser la sensación en la alfombra roja del evento, la influencer y modelo sufrió un penoso momento que ha desatado la crítica en redes sociales por quienes creen que se trata de algo auténtico y de los que creen que es falso y actuado.

A través de su cuenta de TikTok, donde la miembro de la Dinastía Pinal acumula más de 48 mil seguidores, compartió el video del divertido momento en el que ya con peinado, accesorios y vestido de lujo se encuentra en su camino para conquistar Cannes, pero lo que no pudo pasar desapercibido para nadie fue la terrible caída que Michelle Salas protagonizó y que incluso le robó una enorme sonrisa.

Pues mientras caminaba por el pasillo del hotel en el que se hospedó y con la música de "Misión Imposible" de fondo, la hija de Stephanie Salas se habría tropezado con la voluminosa falda de su vestido. Debido al incidente en el que perdió el control de su propio cuerpo, la joven de 32 años terminó boca abajo y con el rostro muy cerca de la alfombra de los pasillos del hotel.

"Maldita realidad, pero haciéndolo fashunn", escribió la bisnieta de Silvia Pinal para acompañar su publicación que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Por supuesto, sus fans la llenaron de comentarios como "jamás había visto a alguien caerse con tanto estilo y glamour".

El momento también despertó la risa de sus seguidores, quienes no pasaron por alto que hasta las celebridades pueden sufrir de una aparatosa caída que, en el caso de Michelle Salas, afortunadamente no pasó a mayores, ya que la modelo y experta en moda a penas se dirigía a la alfombra roja del Festival de Cannes. Asimismo, algunos usuarios de la plataforma dejaron ver sus sospechas de que el momento pudo ser falso y no dudaron en destacar "ella decide cómo y cuándo caerse".

Tras el penoso momento viral, Michelle Salas también ofreció unas palabras a sus seguidores de Instagram y aunque no hizo referencia a su caída, sí destacó su preocupación por cómo le haría para mantener la postura y evitar algún tropezón durante la alfombra roja.

"Estamos a punto de llegar a la alfombra roja. Se logró, venimos muy sencillos (risa). Dios mío, no sé cómo voy a subir las escaleras, pero bueno es parte de la emoción de Cannes, de volver a estar aquí ¡Deséenme suerte!", dijo.

SIGUE LEYENDO

Michelle Salas: 5 FOTOS que demuestran que Silvia Pinal le heredó su belleza

Michelle Salas deslumbra con vestido transparente en Cannes

Michelle Salas deslumbra con su belleza y se luce con un coqueto 'perreo' | VIDEO