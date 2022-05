Johnny Depp y Kate Moss: La historia del tormentoso y loco amor de la pareja de moda de los 90

La situación legal entre Johnny Depp y Amber Heard se ha vuelto compleja. No es para menos, si están en juego sus prestigios y millones de dólares. Uno de los últimos detalles del juicio apuntó a un rumor que señala al actor como un hombre violento con su expareja Kate Moss, algo que podría ser decisivo en el caso, pues será llamada a declarar.

De acuerdo con la actriz, su exmarido empujó a la modelo cuando eran novios; sin embargo, esto no fue confirmado aunque sí se supo que la relación de ambas celebridades en la década de los 90 fue una de las más sonadas por las polémicas que desataron. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo desde que ambos se separaron y es menester recordarlo para todo aquel que sigue de cerca el juicio.

Johnny Depp y Kate Moss, la pareja del momento... en los 90

La pareja se conoció en el año de 1994, entonces él tenía 31 años y ella 20. Ambos prácticamente quedaron flechados y de inmediato supieron que tendrían una relación intensa, aunque nunca se imaginaron que atravesarían algunas situaciones amargas inolvidables.

Apenas comenzaron a salir demostraron su afecto incluso en público, sin temor a las cámaras de los temidos paparazzis. No obstante, la pasión comenzó a adoptar otra forma, pues las discusiones comenzaron a brotar sin importarles quienes estuvieran presentes.

Una de las polémicas más fuetes del protagonista de "El joven manos de tijera" fue cuando terminó arrestado la madrugada del 13 de septiembre del mismo año por conducta conflictiva dentro del Hotel Mark en Nueva York, Estados Unidos. En ese momento el reporte fue que el también músico fue encontrado "intoxicado", mientras que Moss totalmente ilesa.

Por suerte para Depp el juez desestimó los cargo y éste sólo se limitó a pagar una suma de casi 10 mil dólares para la reparación de los daños dentro del inmueble. En ese momento se justificó el comportamiento por el posible mal servicio del lugar.

La pareja dinamita se terminó separando

A pesar de sus problemas, la pareja se aguantó durante cuatro años; sin embargo, todo mundo pensó que llegarían al altar, pero para su sorpresa se separaron. Este tema se tocó en el 2012 de acuerdo con Peolple, cuando Moss declaró que la separación le dolió mucho porque Depp la cuidó como nadie.

Por su parte, el actor aceptó que él fue el culpable de que la relación no hubiera prosperado, pues no supo separar su relación de su trabajo. A pesar de que dijo haberse sentido entusiasmado como nunca por una mujer, también su carácter no ayudó mucho para arreglar las cosas. Simplemente, dijo, no le prestó la atención que merecía.

