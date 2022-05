Belinda Schüll: 5 FOTOS que demuestran la transformación de la polémica ex suegra de Nodal

Belinda Schüll, mamá de la cantante de pop Belinda, se encuentra en medio de la polémica después de que Christian Nodal explotara en su contra y la tachara de aprovecharse de su hija desde que era una niña, y es que la señora siempre ha estado junto a la artista, por lo que aquí te presentamos 5 fotos de cómo ha sido su transformación a través de los años.

La mamá de la cantante de 'Bella traición' la ha apoyado desde que debutó en las telenovelas infantiles y comenzó su carrera como intérprete. Y aunque para muchos era una madre atenta y preocupada por los intereses y en desarrollo óptimo de su hija, ahora, con las declaraciones de Christian Nodal, se ha puesto en duda esta versión, pues varios usuarios de redes han manifestado que ha explotado a la protagonista de 'Bienvenidos al Edén' por muchos años.

Belinda Schüll, mamá de la cantante de pop Foto: IG @schull.belinda

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabo todo (sic)”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter junto a una captura de pantalla en donde exhibió a Belinda.

5 FOTOS de la transformación de la mamá de Belinda

La mamá de Belinda tiene ascendencia francesa y española, ya que es hija del torero francés Pierre Schüll y la española Juana Moreno, quien falleció hace un año y provocó una gran tristeza en su nieta, quien aún ha manifestado que la extraña, sobre todo después de la ruptura con el intérprete de 'Botella tras botella'.

Belinda tiene ascendencia francesa y española Foto: IG @MRNACHINI

Se casó con Ignacio Peregrín Gutiérrez, con quien además de tener a Belinda, también tuvo a Ignacio Peregrín, quien es cuatro años menor que la protagonista de 'Amigos x siempre'. El hermano de la cantante intentó entrar al mundo de la política en las elecciones pasadas, sin embargo, no logró los votos requeridos con el Partido Verde.

Schüll tiene su propia empresa, Joy Music Entertainment, la cual representa a su hija. Asimismo, tiene experiencia como productora de música y televisión, por lo que ha sabido llevar la carrera de Belinda, quien desde muy joven se ubicó en el gusto de la gente y estuvo en los proyectos más importantes de la pantalla chica.

Belinda Schüll es representante de su hija Foto: IG @Belinda

Belinda siempre contó con el apoyo de su mamá Foto: Facebook

Schüll tiene dos hijos: Belinda e Ignacio Foto: IG @schull.belinda

Belinda heredó su belleza a la actriz y cantante Foto: IG @schull.belinda

